ترامب يهاجم القضاء في نيويورك: «يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 10:09 مساء
الرئيس الأميركي السابق خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض. (أ ف ب)

رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس ان التهم بارتكاب جنح ضريبية التي وجهت إلى منظمته ومديرها المالي، تأتي بدوافع سياسية متهما المدعين العامين في نيويورك بإحداث «انقسامات في البلاد».

وأكد ترامب في بيان بعد توجيه التهم إلى منظمة ترامب وآلن ويسلبرغ في نيويورك أن حملة المطاردة التي يشنها الديموقراطيون اليساريون الراديكاليون تتواصل مع تولي نيويورك المهمة الآن «ما يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق دفع المدير المالي في منظمة ترامب، الخميس، أمام محكمة في نيويورك ببراءته من تهم ارتكاب جنح ضريبية. ومثل ألن ويسلبرغ (73 عاما)، وهو مكبل اليدين في المحكمة لتوجه إليه التهمة أمام قاضٍ محلي، حسب «وكالة فرانس برس». وفي وقت سابق، دانت منظمة ترامب توجيه الاتهام المتوقع لمديرها المالي ألن وايسلبرغ معتبرة أنها «محاولة للإضرار بالرئيس السابق» دونالد ترامب.

وقال الناطق باسم الشركة العائلية لقطب العقارات النيويوركي السابق «هذه ليست عدالة بل سياسة»، حسب بيان نقلته «فرانس برس».

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