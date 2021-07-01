النيابة الفرنسية تحقق في تشغيل 4 شركات للأويغور قسريا بالصين

فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا نهاية يونيو بتهمة «التستر على جرائم ضد الإنسانية» ضد أربع شركات نسيج كبرى، يشتبه بأنها استفادت من العمل القسري للأويغور في الصين.

وفتح التحقيق في قطب «الجرائم ضد الإنسانية» القضائي إثر شكوى قدمتها منظمات غير حكومية مطلع أبريل الماضي، وفق ما علمت وكالة «فرانس برس» الخميس من مصدر قضائي.

والشركات هي مجموعات «يونيكلو فرنسا»، و«فاست ريتايلنغ» اليابانية، و«أنديتكس» التي تصنع علامات «زارا» و«بيرشكا» و«ماسيمو دوتي»، و«إس إم سي بي»، ومصنّع الأحذية الرياضية «سكيتشرز».