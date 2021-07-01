الرئيس الصيني: نهضتنا «مسيرة تاريخية» لا رجعة فيها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 08:33 صباحا
شاشة عملاقة تنقل خطاب الرئيس الصيني في ساحة تيان أنمين في بكين، 1 يوليو 2021، (ا ف ب)

اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس أنّ النهضة التي تشهدها بلاده هي «مسيرة تاريخية لا رجعة فيها»، مشدّداً على أنّ زمن تعرّض العملاق الآسيوي للتنمّر «ولّى إلى غير رجعة».

جاء ذلك في خطاب له أمام حشد غفير في ساحة تيان أنمين في قلب العاصمة بكين، لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع جينبينغ: «لقد ولّى إلى غير رجعة الزمن الذي كان يُمكن فيه أن يُداس الشعب الصيني، وأن يُعاني ويُضطهد».

وغاص الرئيس الصيني في خطابه في أعماق التاريخ مذكّراً مواطنيه بما شهدته بلادهم من حروب أفيون واستعمار غربي وغزو ياباني، ليشيد من ثم بما حقّقه الحزب الشيوعي الصيني لهم من تحسين في مستويات الحياة واستعادة للفخر الوطني.

وقال شي إنّ «الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني يقولان للعالم رسمياً: الشعب الصيني نهض»، مشيراً إلى ما تمكّنت بلاده من تحقيقه على هذا الصعيد لجهة انتشال مئات ملايين المواطنين من الفقر المدقع في غضون بضعة عقود.

ولم يخلُ خطاب الرئيس الصيني من رسائل إلى الولايات المتّحدة التي تصف باستمرار العملاق الآسيوي بأنه منافسها السياسي والاقتصادي في العالم.

وصباح الخميس دوّت في أرجاء بكين مئة طلقة مدفعية احتفالاً بمرور مئة عام على تأسيس الحزب الحاكم، في حين حلّقت مروحيات في تشكيلة رسمت الرقم 100 في سماء تيان أنمين التي لوّنتها أيضاً مقاتلات حربية اخترقت زرقة سمائها بدخانها الأحمر والأصفر والأزرق.

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