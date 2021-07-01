لقاح «كيورفاك» التجريبي الألماني فعّال بنسبة 48% فقط في مكافحة «كورونا»

لقاح شركة كيورفاك الألمانية.(الإنترنت)

أعلنت شركة كيورفاك الألمانية الأربعاء أنّ النتائج النهائية لتجربة سريرية واسعة النطاق أجرتها على لقاحها التجريبي المضادّ لكوفيد-19 أظهرت أنّه فعّال بنسبة 48% فقط في الوقاية من المرض، وهو معدّل أقلّ بكثير من اللّقاحات الأخرى التي تعتمد نفس تقنية «ام ار ان ايه (الحمض النووي الريبوزي المرسال)».

وقالت الشركة في بيان إنّ التجربة السريرية بيّنت أنّ «لقاح سي في ان كوف التجريبي برهن عن فعالية عامّة بنسبة 48% (83 حالة في المجموعة التي تمّ تلقيحها، و145 حالة في مجموعة الدواء الوهمي) ضدّ مرض كوفيد-19، بغضّ النظر عن درجة خطورته»، وفق «فرانس برس».