تركيا تطالب بإبقاء منفذ لنقل المساعدات الإنسانية إلى سورية مفتوحا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 09:26 مساء
معبر باب الهوى. (الإنترنت)

دعت تركيا، الأربعاء، إلى إبقاء المنفذ الحدود الذي يسمح بنقل المساعدات لملايين الأشخاص في شمال سورية والمهدد بالإغلاق مفتوحًا، بعد أن عارضت موسكو تمديد تفويض من الأمم المتحدة.

يسمح هذا التفويض بنقل المساعدات الإنسانية من تركيا المجاورة إلى السوريين دون موافقة دمشق، عبر معبر باب الهوى (شمال غرب) إلى محافظة إدلب المعارضة، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص، وفق «فرانس برس».

وينتهي هذا الإذن في 10 يوليو بسبب عدم وجود اتفاق من الأمم المتحدة لتمديده لعام آخر، ولم تستبعد روسيا، التي نجحت في تحديد منفذ واحد لنقل المساعدات عبر الحدود،استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع هذه الخطوة.

تمديد التفويض
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا (جنوب تركيا): «على مجلس الأمن الدولي تمديد التفويض المتعلق بهذا المعبر الحدودي». وأضاف أن تركيا تجري محادثات مع روسيا ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي «للتغلب على تحفظ» موسكو. وقال الوزير التركي «هذه قضية إنسانية وليست سياسية».

- ضغوط دولية على روسيا لإبقاء معبر باب الهوى مفتوحا لدخول المساعدات لإدلب السورية

وتخشى دول عدة من كارثة إنسانية إذا أُغلق هذا الممر الإنساني. وتتخوف تركيا التي تستقبل ما يقارب أربعة ملايين سوري نزحوا بسبب الحرب الدائرة في بلادهم منذ العام 2011، من تدفق جديد للاجئين على حدودها.

لكن روسيا التي تدعم نظام بشار الأسد في سورية، بقيت حتى الآن مصرة على إنهاء التفويض الأممي. وتريد موسكو عودة السيادة السورية كاملة، وترى أن المساعدات الدولية انطلاقًا من دمشق يمكن أن تحل مكان المساعدات عبر الحدود. إذا كانت روسيا تدعم نظام بشار الأسد عسكريًّا، وتساند تركيا من جهتها المعارضة التي تحاربه. ورغم هذه الخلافات، عززت أنقرة وموسكو تعاونهما بشأن سورية منذ 2016.

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