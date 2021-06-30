لندن تعلن عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتأجيل بعض إجراءات ما بعد «بريكست» في أيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 06:45 مساء
العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن». (الإنترنت)

أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على ان تؤجل ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر بعض إجراءات ما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية.

سيسمح الاتفاق للمملكة المتحدة بمواصلة شحن اللحوم المبردة، مثل النقانق الإنجليزية، إلى المقاطعة البريطانية وهو أمر كان سيُحظر اعتبارًا من الأول من يوليو،  وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الدولة المكلف ملف بريكست ديفيد فروست في بيان «نحن سعداء لأننا تمكنا من التوصل إلى تمديد مقبول للحوم المبردة المرسلة من المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية».

 

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