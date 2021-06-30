الرئيس الجزائري يعين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رئيسا للوزراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 04:43 مساء
رئيس الوزراء الجزائري المكلف أيمن بن عبد الرحمن. (الإنترنت)

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رئيسا للوزراء خلفا لعبد العزيز جراد الذي قدم استقالة حكومته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان «عيّن اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمن، وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وعلى مدار الأسبوع، التقى تبون بمقر الرئاسة قادة أحزاب جبهة التحرير المتصدر في البرلمان الجديد وكان يرأسه شرفياً الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي ترأسه في السابق أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق.

والتقى الرئيس الحزائري أيضا، ممثلين عن كتلة المستقلين بالبرلمان الجديد، بالإضافة إلى ما يسمى حركتي البناء الوطني و مجتمع السلم.

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