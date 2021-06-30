بوتين يعارض التلقيح الإجباري ضد «كورونا» ويدعو الروس إلى «الإصغاء للخبراء»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أ ف ب)

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، معارضته للتلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» على المستوى الوطني، معتبرا أن التدابير المحلية في هذا الاتجاه ملائمة، في وقت تشهد روسيا موجة وبائية ناجمة عن تفشي النسخة المتحورة «دلتا».

وقال بوتين، في حلقة تلفزيونية سنوية، يقيمها للإجابة عن أسئلة مواطنيه: «أنا لا أؤيد التلقيح الإجباري»، وأشار إلى أنه من أجل تجنب إغلاق صارم، «تلجأ بعض المناطق إلى التلقيح الإلزامي لبعض الفئات من المواطنين»، وفق ما نقلت «وكالة فرانس برس».

ودعا مواطنيه المترددين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، إلى الإصغاء إلى رأي «الخبراء» وليس «الشائعات»، وقال: «لطالما كان هناك أشخاص بشكل عام يعتبرون أنه لا ينبغي تلقي اللقاحات، هؤلاء الأشخاص كثر (...) ليس فقط في بلدنا إنما أيضا في الخارج»، لكن «لا يجب الإصغاء إلى الناس الذين لا يفهمون شيئا في هذه الأمور ويستندون إلى شائعات، إنما إلى الخبراء».