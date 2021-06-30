روسيا تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية جراء «كورونا» لليوم الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 11:17 صباحا
امرأة تتلقى تطعيما ضد فيروس «كورونا». (الإنترنت)

سجلت روسيا، الأربعاء، حصيلة وفيات يومية قياسية جراء فيروس «كورونا» لليوم الثاني على التوالي، في وقت تشهد البلاد «تفشيا واسعا» للنسخة المتحورة «دلتا» على خلفية حملة تلقيح «بطيئة».

وحسب تعداد الحكومة، تُوفي 669 شخصا جراء «كوفيد-19» في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة قياسية تجاوزت العدد القياسي الذي سُجل في اليوم السابق وبلغ 652 وفاة. ويُتوقع أن تكون هذه الموجة الوبائية الثالثة التي تضرب روسيا موضوعا مهيمنا، الأربعاء، على الحلقة التلفزيونية السنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي يجيب خلالها على أسئلة مواطنيه، وفق وكالة «فرانس برس».

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