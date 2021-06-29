سلطات «تيغراي» المتمردة تتعهد بمواصلة القتال رغم إعلان وقف إطلاق النار

مقاتلون في تيغراي. (الإنترنت)

أكدت السلطات المتمردة في منطقة تيغراي الإثيوبية، أن نضالها «سيتكثف» حتى يغادر جميع «الأعداء» المنطقة، ملمحة إلى أن المعارك متواصلة رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية.

وأُعلن وقف إطلاق نار مساء الإثنين بعد دخول قوات موالية لهذه السلطات السابقة المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي، وفق «فرانس برس».

طرد الحكومة المحلية

وكان الجيش الفدرالي سيطر على المدينة في 28 نوفمبر 2020، بعد ثلاثة أسابيع من بدء رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد بهجوم لطرد الحكومة المحلية. وبرر أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 إثر المصالحة مع إريتريا، إطلاقه عملية «حفظ النظام»، بمهاجمة القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي قواعد عسكرية فدرالية.

ورغم الانتصار الذي أُعلن بعد سقوط ميكيلي فإن المعارك لم تتوقف يوما بين «قوات الدفاع عن تيغراي» الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الفدرالي الإثيوبي المدعوم من قوات إقليم أمهرة المجاور وجيش إريتريا، الدولة الواقعة عند الحدود مع تيغراي.

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ويشكل دخول قوات الدفاع عن تيغراي إلى ميكيلي التي فر منها الجيش خلال النهار، منعطفا في هذا النزاع المستمرّ منذ قرابة ثمانية أشهر. بينما كان السكان يحتفلون بهذا النبأ في الشوارع، أعلنت حكومة أبيي أحمد، مساء الإثنين «وقفا لإطلاق النار من جانب واحد».

ورحبت حكومة تيغراي السابقة، في بيان، نُشر ليلا بالتقدم الذي أحرزته قوات الدفاع عن تيغراي، وأكدت أن ميكيلي بكاملها باتت تحت سيطرتها. وجاء في البيان أن «حكومة تيغراي وجيشها سينجزان كل المهام اللازمة لضمان سلامة شعبنا وبقائه على قيد الحياة». وأضاف: «حكومة تيغراي تدعو شعبنا وجيشنا في تيغراي إلى تكثيف النضال حتى يغادر أعداؤنا تيغراي بالكامل».

«حشود هائلة»

وأطلقت الأسبوع الماضي هجوما كبيرا، في وقت كانت تجرى في جزء كبير من إثيوبيا انتخابات وطنية منتظرة جدا، ولم تعلن نتائجها بعد.

وبدت الاتصالات مقطوعة، الثلاثاء، في تيغراي ما يجعل صعبا التحقق من المعلومات بشأن تحركات القوات. واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية، الثلاثاء، أن قوات الدفاع عن تيغراي تسيطر «حاليا على الجزء الأكبر من المنطقة، بما في ذلك المدن الكبيرة». وأفاد مسؤول في الأمم المتحدة مطلع على الوضع الأمني بأن القوات الإثيوبية والإريترية فرت من مدينة شير على بعد 140 كلم نحو شمال غرب ميكيلي، ما دفع السكان إلى التعبير عن بهجتهم.

حشود هائلة

وجاء في مذكرة تقييم للوضع الأمني نشرتها الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن «السكان نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة. تجمعت حشود هائلة على طول الطرق الرئيسية». وبحسب هذا المستند، تخلت القوات الإثيوبية والإريترية عن نقاط التفتيش التابعة لها، وكذلك فرت السلطات الانتقالية.

وتستضيف مدينة شير مئات آلاف النازحين من تيغراي. وتشير المذكرة إلى أن العمليات الإنسانية متواصلة في هذه المدينة بعد وصول أربع آليات تنقل مقاتلين من قوات الدفاع عن تيغراي قادمين من الشرق. وينتظر وصول آخرين خلال النهار.