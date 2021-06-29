«قبة حرارية» تسيطر على غرب كندا مع مستويات حرارة قياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 10:42 صباحا
المهندس هيرنان ساندينو واقفا أمام بحيرة سويسكا التي جفت بسبب التغير المناخي. (أ ف ب)

تسببت «قبة حرارية» مسيطرة فوق غرب كندا بمستويات حرارة قياسية استدعت، تنبيهات من الحر الشديد في ثلاث مقاطعات ومنطقتين قريبتين من القطب الشمالي، وسجل أكثر من 40 مستوى حرارة قياسيًّا في مقاطعة بريتيش كولومبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا سيما في محطة التزلج ويسلر.

وباتت ليتون، في بريتيش كولومبيا، المنطقة التي تحمل الرقم القياسي لأعلى حرارة في كندا مع تسجيل 46.6 درجة مئوية على ما قالت هيئة البيئة في كندا، وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة في كندا حتى الآن 45 في مدينتين في مقاطعة ساسكاتشوان في الخامس من يوليو 1937.

ويتوقع أن يتسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يحبس الهواء في المنطقة في تسجيل مستويات حرارة قياسية جديدة خلال الأسبوع، وأصدرت هيئة البيئة في مقاطعتي بريتيش كولومبيا وألبيرتا، وفي بعض مناطق ساسكاتشوان ويوكون ومناطق شمال غرب البلاد تنبيهات جراء الحر.

وأوضحت أن «موجة طويلة من الحر الخطر وغير المسبوق ستتواصل طوال الأسبوع»، وأضافت الهيئة أن «الحرارة ستصل إلى نحو 40 درجة في بعض المناطق في منتصف الأسبوع» أي من عشر إلى 15 درجة أعلى من المعدل الطبيعي.

وقال ديفيد فيليبس، كبير علماء المناخ في الهيئة، «في بعض مناطق غرب كندا الحرارة أعلى مما هي عليه في دبي»، وقد نفدت مكيفات الهواء والمراوح من المتاجر، في حين أُقيمت مراكز في المدن للاتقاء من الحر والحصول على مشروبات، في حين أُلغيت حملات تلقيح ضد فيروس «كورونا» وأقفلت مدارس.

وبلغ استهلاك الكهرباء في بريتيش كولومبيا مستويات عالية جدًّا، على الجانب الآخر من الحدود نبهت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية، أيضًا من «موجة حر خطرة»، لا سيما في ولايات ساحل واشنطن الشمال الغربي وأوريغن، وأوضحت أن الموجة ستتواصل في الجزء الأكبر من الأسبوع مع توقع تسجيل مستويات قياسية يومية وشهرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقوبات قاسية من لجنة المسابقات تجاه مدربين ولاعبين بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الإثنين من الدوري الممتاز
رياضة محلية
«رويترز»: الإمارات تمهل إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية
دولى
الصين تشغل ثاني أكبر سد كهرمائي في العالم
اقتصاد
واشنطن تطالب حلفاءها باستعادة مواطنيهم ممن قاتلوا مع تنظيم «داعش»
دولى
عثمان: «استشارية الملتقى» تتفق بالإجماع على شروط الترشح للرئاسة.. والانتخابات ...
ليبيا
الميزانية وتوحيد المرتبات وتعيين وزير الدفاع.. الكشف عن كواليس جلسة «النواب»
ليبيا
كوبيش للمشاركين في الملتقى: لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول لاتفاق بشأن القاعدة ...
ليبيا
تزايد جرائم قتل النساء في أوروبا مع انحسار وباء «كوفيد-19»
منوعات
قلق يسود مختلف دول العالم بسبب المتحورة «دلتا»
دولى
تيار أفريقي يقاوم مبادرات إعادة المرتزقة: «قنابل موقوتة»
ليبيا
واشنطن: اتصالات سرية مع تركيا والإمارات بخصوص التدخل في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صورة مسربة لـ«أستون مارتن فاكيري»