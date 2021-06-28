إيطاليا: علاقتنا التجارية بالصين لا تؤثر على «تحالف القيم» مع دول الغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 08:22 مساء
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما. (أ ف ب)

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الاثنين على أن علاقات بلاده الاقتصادية مع الصين لن تؤثر على «تحالف القيم» الذي يربطها بالدول الغربية الأخرى.

وأفاد دي مايو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في روما أن «إيطاليا شريك تجاري قوي للصين، لدينا علاقات تاريخية»، وفق «فرانس برس».

علاقات لا تقارن
لكنه أكد أن هذه العلاقات «لا تقارن إطلاقا ولا تؤثر على تحالف القيم الذي يربطنا بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي». وكانت إيطاليا أول بلد في مجموعة الدول السبع ينضوي في مبادرة حزام وطريق الصينية للبنى التحتية والتجارة قبل عامين، عندما كان دي مايو يشغل منصب نائب رئيس الوزراء. وأثارت الخطوة حينها قلق بروكسل وواشنطن.

لكن رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي شدد في الأسابيع الأخيرة على مكانة ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو في قلب أوروبا وحلف شمال الأطلسي. وقال بلينكن، الذي يزور ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بعد أيام من جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الأوروبية التي استمرت أسبوعا، إن هناك أدلة على «تقارب متزايد في وجهات النظر بيننا، الولايات المتحدة، وبين شركائنا وحلفائنا الأوروبيين، بشأن الصين».

قمة مرتقبة لوزراء خارجية العشرين
وصرّح للصحفيين بأن «العامل المشترك هو التعامل مع هذه التحديات، سواء كانت عدائية أو تنافسية أو تعاونية، معا وهو تماما ما ترونه بشكل متزايد».

وكان الوزيران يتحدثان بعد اجتماع عقده التحالف ضد تنظيم داعش الذي يضم 83 بلدا، وعشية قمة مرتقبة لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين تستضيفها مدينة ماتيرا في جنوب إيطاليا الثلاثاء.

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