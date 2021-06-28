البنك الدولي يمنح الأردن 290 مليون دولار للحد من تداعيات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 05:00 مساء
طلاب اردنيون في صفهم مع كمامات للمرة الاولى منذ عام في مدرسة بالعاصمة عمان. (أ ف ب)

قال البنك الدولي في بيان الإثنين إنه وافق على تقديم تمويل إضافي للأردن بقيمة 290 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الإقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال البيان إن «البنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار أميركي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لمكافحة جائحة كورونا لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في الأردن»، وفق «فرانس برس».

برنامج «تكافل-3»
وأوضح البيان إن هذا التمويل سيمدد برنامج «تكافل-3» الذي يقدم مساعدات إلى 160 ألف أسرة من أسر العمال غير الرسميين لمدة عام كامل، وبرنامج «إستدامة» الذي يقدم إعانات الأجور إلى 100 ألف عامل في القطاع الرسمي لمدة 13 شهرا. كما سيدعم التمويل الجديد التحويلات النقدية إلى 85 ألف أسرة فقيرة في إطار برنامج التحويلات النقدية «تكافل-1» النظامي.

-  البنك الدولي يخصص 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار بالأردن

ونقل البيان عن ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي قوله إن «البنك الدولي سيواصل دعمه للأردنيين حتى تنتهي هذه الأزمة». ووافق البنك الدولي في 14 يونيو على «برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا».

قروض ومنح للأردن
والتمويل الجديد هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1,1 مليار دولار أعلن البنك الدولي مؤخرا انها ستقدم في شكل قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة للجائحة والتعافي منها. يعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال الجائحة.

وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15,7%. وارتفع معدل البطالة في الربع الأول من عام 2021 ليصل الى نحو 25  بالمئة، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

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