متحورة «دلتا» تنهش موسكو وتعيق رفع القيود في العالم

عناصر أمن روس يضعون كمامات ويسيرون في الساحة الحمراء وسط موسكو. 18 يونيو 2021 . (أ ف ب)

تعجز العاصمة الروسية عن السيطرة على فيروس «كورونا» رغم القيود الصارمة التي فُرضت في الأسابيع الأخيرة، وتسجل أعداد وفيات قياسية متتالية فيما تواصل النسخة المتحورة «دلتا» تفشيها في العالم في ظل استياء كبير لدى الدول المتحمسة للعودة إلى الحياة الطبيعية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وسجلت موسكو من جديد، الأحد، عدد وفيات قياسيًّا جراء «كوفيد-19» مع 144 وفاة خلال 24 ساعة، وهي أسوأ حصيلة منذ بدء تفشي الوباء في المدينة. وكانت العاصمة الروسية سجلت الجمعة عدد وفيات قياسيًّا بلغ 98 وفاة، يحصل ذلك رغم فرض قيود بشكل تدريجي مثل العودة إلى العمل عن بعد بصورة إلزامية لجزء من الموظفين، والتلقيح الإجباري لموظفي قطاع الخدمات.

بطاقة صحية لدخول مطاعم موسكو

واعتبارًا من الإثنين، ينبغي على كل شخص يرغب بالدخول إلى مطعم في العاصمة أن تكون لديه بطاقة صحية. وبالتالي يجب على سكان موسكو أن يحمِّلوا من المنصة الإلكترونية الخاصة بالمدينة رمز الاستجابة السريعة الذي يؤكد أنهم ملقحون أو أنهم أُصيبوا بالمرض خلال الستة أشهر الماضية أو أنهم أجروا فحص الكشف عن الإصابة لا تتجاوز مدته ثلاثة أيام، وفق ما أوضح قبل بضعة أيام رئيس بلدية المدينة سيرغي سوبيانين.

ولا تعتزم سلطات موسكو حتى الآن فرض إغلاق عام كما فعلت في ربيع العام 2020، في هذه المدينة التي تعد أكثر من 12 مليون نسمة، وروسيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من حيث الوفيات مع 130347 وفاة بحسب أرقام الحكومة. لكن بموجب تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بـ«كوفيد»، أحصت وكالة «روستات» للإحصاءات 270 ألف وفاة على الأقل منذ بداية الجائحة حتى نهاية أبريل.

وباتت النسخة المتحورة «دلتا» الشديدة العدوى، التي رُصدت للمرة الأولى في الهند، منتشرة في 85 بلدًا على الأقل، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يزيد المخاوف من موجات جديدة من الوباء رغم حملات التطعيم، وأرغمت «دلتا» بعض الدول على مراجعة استراتيجياتها مع فرض تدابير مشددة لمكافحة الوباء أو إرجاء رفع القيود. آخر هذه الدول كانت جنوب أفريقيا التي سجلت 1.9 مليون إصابة، بينها 59900 وفاة.

فقد أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، الأحد، فرض قيود جديدة في البلاد الأكثر تضررًا بفيروس «كورونا» في القارة السمراء، لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الناتج عن المتحورة «دلتا» كما في دول أخرى.

وقال رامابوزا: «نواجه موجة مدمرة يدل كل شيء على أنها ستكون أسوأ من سابقاتها»، معلنًا «حظر كل التجمعات، سواء في الداخل أو الخارج، باستثناء الجنازات التي يسمح لخمسين شخصا كحد أقصى بالمشاركة فيها»، ويُمنع أيضًا بيع الكحول وجرى تمديد مدة حظر التجول (من الساعة التاسعة مساءً حتى الرابعة فجرًا) كما ستُغلق المدارس بحلول الجمعة.

في المقابل، تواصل إيطاليا رفع القيود. ويُتوقع إلغاء حظر التجول الإثنين في وادي أوستا، المنطقة الإيطالية الوحيدة، حيث كان لا يزال ساريًا، كما أن وضع الكمامات لم يعد إلزاميًّا في الخارج، باستثناء في الأماكن المكتظة.

لكن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا أكد أن «المعركة لم تكسب بعد»، مشيرًا إلى أن النسخ المتحورة شديدة العدوى خصوصًا «دلتا»، وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا يتفشى فيها «كوفيد» في الفصل الأول من العام 2020 وهي من بين الدول الأكثر تضررًا من الوباء بتسجيلها أكثر من 4.25 مليون إصابة و127.418 وفاة بينها 56 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتسبب فيروس «كورونا» بوفاة 3.919.801 مليون شخص في العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية الأحد، والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررًا لناحية الوفيات (603.966 ألف)، والإصابات (33.624.776 مليون)، حتى مساء الأحد.