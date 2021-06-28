الأمم المتحدة تدعو الدول إلى الكف عن إنكار العنصرية والبدء بتفكيكها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 12:32 مساء
ميشيل باشليه خلال مؤتمر صحفي في جنيف، 4 سبتمبر 2019. (فرانس برس).

دعت الأمم المتحدة، الإثنين، إلى القضاء على العنصرية المنهجية ضد السود، فورًا في جميع أنحاء العالم، لتجنب تكرار أحداث مثل وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد بالولايات المتحدة.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه: «أدعو جميع الدول إلى التوقف عن إنكار العنصرية وتفكيكها؛ ووضع حد للإفلات من العقاب وبناء الثقة؛ والاستماع إلى أصوات المنحدرين من أصل أفريقي؛ ومواجهة الموروثات السابقة والانتصاف» للضحايا، وفق وكالة «فرانس برس».

جاء ذلك في مستهل عرض تقرير عن العنصرية طُلب إعداده بعد مقتل فلويد في مايو من العام الماضي.

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