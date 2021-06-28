ضربات أميركية تستهدف «ميليشيات مدعومة من إيران» على الحدود العراقية السورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 08:50 صباحا
طائرة عسكرية أميركية تستعد للإقلاع, (الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الأحد، أنها شنت غارات جوية موجهة استهدفت «منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران» على الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن هذه الضربات أذن بها الرئيس جو بايدن في أعقاب الهجمات المستمرة على المصالح الأميركية.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إنه «بتوجيه من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأميركية في وقت سابق هذا المساء غارات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود العراقية السورية»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أن الضربات تأتي في أعقاب «هجمات جماعات مدعومة من إيران، تستهدف المصالح الأميركية في العراق».

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