التلفزيون الكوري يعرض تقريرا نادرا حول الحالة الصحية لكيم نتيجة فقدان وزنه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 10:20 مساء
صورة مركبة توضح فقدان الزعيم الكوري الشمالي لوزنه. (الإنترنت)

 أكد التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي أن مواطني البلاد قلقون من فقدان زعيمهم، كيم جونغ أون، وزنه بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، في تعليق نادر للغاية على موضوع صحته.

وبثت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية مقابلة مع مواطن أعرب عن قلقه البالغ إزاء ظهور كيم «أنحف من الطبيعي» خلال الاجتماع العام الأخير لحزب العمال الحاكم، بحسب «روسيا اليوم».

صحة كيم
وقال المواطن إن رؤية فقدان كيم من وزن جسمه بشكل ملحوظ «تحطم قلوب الناس»، مشددا على أن كل المواطنين يقولون إنهم بكوا بعد رؤيتهم تلك اللقطات. ولم يقدم التقرير التلفزيوني أي توضيحات بشأن سبب فقدان كيم الوزن.

-  زعيم كوريا الشمالية يقر بمواجهة «سلسلة صعوبات» بينها وضع غذائي «متوتر»

من المرجح أن يعطي هذا التقرير، الذي يمثل تطرقا نادرا للغاية من قبل وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية إلى صحة كيم، زخما إلى تكهنات وشائعات متعددة حول هذا الموضوع. وسبق أن أفادت تقارير إخبارية بأن وزن كيم، الذي كان يقدر سابقا بنحو 140 كيلوغراما، انخفض في الآونة الأخيرة، حسب تقييمات بعض المراقبين، بمقدار ما بين 10 و20 كيلوغراما.

مرض خطير
واستدعى هذا الموضوع تكهنات جديدة مفادها أن فقدان الوزن الملموس هذا لدى زعيم كوريا الشمالية ناجم إما عن معاناته من مرض خطير، أو سعيه إلى تحسين حالته الصحية.

وكانت صحة كيم قد أصبحت مرارا وتكرارا موضع تكنهات إعلامية، دون وجود أي أدلة تثبت تدهورها

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صراع بلجيكي - برتغالي لخطف فرصة لقاء إيطاليا في ربع نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان
عربى
إحراق كنيستين كاثوليكيتين في أراض للسكان الأصليين بكندا
دولى
قلق يسود مختلف دول العالم بسبب المتحورة «دلتا»
دولى
استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
اقتصاد
الولايات المتحدة: صدمة في فلوريدا جراء انهيار برج سكني
دولى
تفاصيل رؤية واشنطن لرحيل القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء انتخابات ديسمبر
ليبيا
واشنطن: مكتب الاستخبارات ينشر تقريرا حول حقيقة الكائنات الفضائية
دولى
وفاة العداء القطري عبدالإله هارون عن 24 عاما
رياضة عالمية
في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم ...
ليبيا
هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: «برلين 2» .. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

16 ألف دولار «بقشيش» من زبون مطعم أميركي