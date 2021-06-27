وزير الخارجية الإسرائيلي يبلغ بلينكن «تحفظاته الشديدة» على المفاوضات الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 07:08 مساء

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لبيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في اول لقاء بينهما الأحد عن قلقه إزاء المحادثات الجارية بشأن إيران، لكنّه تعهّد اتّباع نهج أكثر تعاونا مع الولايات المتحدة.

وقال لبيد في مستهل الاجتماع مع بلينكن في روما إن «لدى إسرائيل تحفظات شديدة بشأن الاتفاق حول النووي الإيراني الذي يتم الإعداد له في فيينا. نعتقد أن السبيل لبحث هذه الخلافات هو من خلال حوارات مباشرة ومهنية، وليس في مؤتمرات صحافية»، وفق «فرانس برس».

وتابع لبيد «في السنوات الأخيرة ارتُكبت أخطاء»، في إشارة إلى التقارب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو والحزب الجمهوري الأميركي، وأضاف «سوف نصلح سويا تلك الأخطاء».

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