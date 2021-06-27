قمة عراقية أردنية مصرية في بغداد لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مستقبلا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد. (أ ف ب)

بدأت في بغداد، الأحد، قمة ثلاثية تضم، بالإضافة إلى المسؤولين العراقيين، الرئيس المصري والملك الأردني، ركزت مناقشاتها على التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري بين الدول الثلاث وفي ملفات إقليمية، فيما يسعى العراق أخيرًا إلى أداء دور الوسيط على مستوى الشرق الأوسط.

وفي كلمة افتتاحية للقمة التي جمعت بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الدول الثلاث ستواصل «التنسيق في الملفات الإقليمية الرئيسية كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين وبلورة تصور مشترك تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق»، وفق «فرانس برس».

لقاءات ثنائية

وقبل بدء

أعمال القمة، أجرى كل من عبد الفتاح السيسي وعبدالله الثاني لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء العراقي والرئيس العراقي برهم صالح.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، تناولت المباحثات مع الملك عبدالله الثاني «سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك» لا سيما «في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتبني كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة».

وناقش الكاظمي مع السيسي «العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك».

من جهته، وإثر استقباله نظيره المصري وملك الأردن، كتب الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة «استقبلنا الاخوة، فخامة الرئيس السيسي وجلالة الملك عبدالله. علاقاتنا الراسخة في التاريخ مُنطلق لمستقبل واعد لشعوبنا وشبابنا؛ رسالة بليغة وسط تحديات إقليمية جسيمة. تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا أساسها مكافحة التطرف واحترام السيادة والشراكة الاقتصادية».

رسالة

تعقد هذه القمة أخيرًا بعدما أُرجئت مرتين، الأولى عندما وقع حادث تصادم القطارين الدامي في مصر في مارس والثانية اثر قضية «زعزعة الاستقرار» في الأردن في أبريل.

وهي ثالث قمة بين هذه الدول الثلاث بعد القمة الأخيرة التي عقدت في عمان فيأغسطس 2020، فيما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تتطلع لاستضافة القمة الرابعة بين بغداد والقاهرة وعمان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الأردني والعراقي في بغداد.

وزار الملك عبدالله الثاني العراق مطلع العام 2019 للمرة الأولى منذ عشر سنوات، فيما بات السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ غزو نظام صدام حسين السابق للكويت في العام 1990 وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكن العلاقات بين البلدين تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وتسعى بغداد إلى تحقيق تقارب بين حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، أي السعودية والأردن ومصر، وتدعم أيضًا عودة سورية إلى الجامعة العربية. والتقى وفدان إيراني وسعودي في أبريل في بغداد التي تسعى إلى أن تتحول إلى وسيط إقليمي قوي لتفادي أن يصبح العراق ساحة صراع بين القوى الإقليمية.