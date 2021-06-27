الهند تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 11:31 صباحا
متطوعون في معبد للسيخ في نيودلهي يوفرون الأكسجين للمرضى (أ ف ب)

سجلت الهند 50040 إصابة جديدة بـ«كوفيد - 19» المعروف بكورونا المستجد، اليوم الأحد، وسط تصاعد المخاوف من رصد سلالة «دلتا» شديدة العدوى في بعض الولايات.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس 1258 وفاة بينهم 511 في ولاية ماهاراشترا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

وتثير السلالات الجديدة القلق بشكل خاص في الهند، إذ لم يتم تطعيم أكثر من نصف السكان. وتلقى أقل من ستة في المائة من السكان البالغين وعددهم 950 مليوناً جرعتي اللقاح.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت ما لا يقل عن 20 إصابة مرتبطة بسلالة «دلتا» التي قالت الوزارة الأسبوع الماضي، إنها مثيرة للقلق.

ويبلغ عدد الوفيات الرسمي في الهند الآن 395751، لكن الخبراء ووكالات الصحة الدولية مثل منظمة الصحة العالمية يعتقدون أن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير. ومن بين 35.51 مليون مصاب، تماثل للشفاء 29.25 مليون.

وخففت حكومات الولايات قيود الإغلاق هذا الشهر بعد انخفاض عدد الإصابات، لكن العلماء يخشون موجة جديدة من الإصابات بسبب وجود سلالة «دلتا»، التي جرى رصدها لأول مرة في الهند، والوتيرة البطيئة لحملة التطعيم.

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