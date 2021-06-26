الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على قيود «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 07:08 مساء
متظاهرون في لندن ضد قيود كوفيد. (أ ف ب)

تظاهر الآلاف السبت في وسط لندن احتجاجًا على قيود مكافحة كوفيد في بريطانيا، بعد تأجيل رفع آخرها إلى يوليو بسبب زيادة الحالات.

وسار المتظاهرون رافعين لافتات كتبت عليها كلمة «حرية»، على أصوات قرع الطبول والموسيقى والصفارات في قلب العاصمة البريطانية، من هايد بارك إلى البرلمان، وفق «فرانس برس».

«عار عليكم!» 
وقال إيان ماكوسلاند الذي جاء من ديفون جنوب البلاد «أنا هنا لأنني أعتقد أن العزل كلفنا حريتنا وحقوقنا»، مضيفا «أنا حقا غاضب من الحكومة كالجميع هنا». وردد المتحتجون «عار عليكم!» وألقوا كرات صغيرة فوق بوابة المقر الرسمي لرئيس الوزراء بوريس جونسون في 10 داونينغ ستريت والبرلمان في ويستمنستر.

على الرغم من التقدم المحرز في حملة التلقيح وفترة عزل طويلة خلال الشتاء، تواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاع الإصابات جراء متحورة دلتا التي رصدت في البداية في الهند وتعد أشد عدوى. والبلاد التي سجلت أكثر من 128 ألف حالة وفاة، سجلت أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة السبت.

ودفع تدهور الوضع الصحي الحكومة الى أن تؤجل لأربعة أسابيع حتى 19 يوليو، قرار رفع آخر القيود التي ما زالت سارية. ويتعلق الأمر بإعادة فتح النوادي الليلية والجلوس الى البار داخل الحانات وإمكان تجمع أكثر من ستة أشخاص (أو أكثر من أسرتين) في الاماكن الداخلية.

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