فرنسا: مدينة ستراسبورغ تعرضت لزلزال قوته 3,9 درجات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 01:13 مساء
حقل للحرارة الجوفية تابع لشركة«فونروش جيوتيرمي» شمال ستراسبورغ. (أ ف ب)

استفاقت ستراسبورغ في شرق فرنسا على زلزال بقوة 3,9 درجات، السبت، عند الساعة الخامسة، بعد أشهر عدة على توقف مشروع للحرارة الجوفية قرب المدينة أثار هزات عدة، وفقا لـ«وكالة فرانس برس». 

وسجل مركز الهزة على عمق خمسة كيلومترات في بلدة لا وانتزينو شمال ستراسبورغ على ما أفادت الشبكة الوطنية لرصد النشاط الزلزالي، وسجلت هزة ارتدادية بعد خمس دقائق بلغت قوتها 2,3 درجة. واعتبرت الهزتان ناجمتين عن النشاط البشري، وهذه أقوى هزة تسجل في المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وغرد ألان فونتانيل، أحد قادة المعارضة في مجلس ستراسبورغ البلدي، «الهزة كانت قوية هذه المرة.. اهتز المنزل كله  على مدى ثوانٍ. شكرا للمشعوذين في مجال الحرارة الجوفية على إيقاظنا بهذه الطريقة المباغتة».

وظهرت تعليقات مماثلة على شبكات التواصل الاجتماعي، وشهدت منطقة تقع شمال ستراسبورغ حتى ديسمبر مشروعا لحرارة جوف الأرض مع منطقتي حفر على عمق خمسة كيلومترات.

وأعلنت سلطات منطقة باران في السابع من ديسمبر وقف المشروع نهائيا بعد سلسلة من الهزات المتفاوتة القوة بينها واحدة من 3,5 درجات في الرابع من ديسمبر، واعتبرت ناجمة عن النشاط البشري، وأقرت شركة «فونروش جيوتيرمي» أن نشاطاتها تقف وراء بعض الهزات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن: مكتب الاستخبارات ينشر تقريرا حول حقيقة الكائنات الفضائية
دولى
(فيديو) انتشال أربعة قتلى واستمرار عمليات البحث عن 159 مفقودا في انهيار مبني ...
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز
رياضة محلية
«برغي» يتسبب في تأخير وصول طائرة الخطوط الليبية من تونس إلى طرابلس
ليبيا
جريدة «الوسط»: «برلين 2» .. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
ليبيا
مصادرة عدد من جريدة «أخبار أجدابيا» سلط الضوء على اختفاء منصور عاطي
ليبيا
مطالبة أوروبية بسحب القوات الأجنبية من ليبيا «دون إبطاء»
ليبيا
مسؤول أميركي يكشف ما جرى في كواليس مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
ننشر نص كلمة كوبيش في افتتاح اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار في تونس
ليبيا
استجابة لضغوط دولية.. خبراء يرجحون «انسحاب عسكري جزئي» لتركيا من ليبيا
ليبيا
جريدة روسية تستبعد قبول خطة واقعية لطرد المقاتلين من ليبيا خلال مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
«برلين 2» يدعو إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لصيانة المقاعد الجلدية بسيارتك