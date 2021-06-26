إغلاق تام في سيدني نتيجة انتشار الفيروس المتحور من كورونا «دلتا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 09:15 صباحا
أشخاص يمرون قرب دار الأوبرا في سيدني في 31 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

فرض الاغلاق التام في كل أرجاء سيدني وضواحيها لأسبوعين بسبب انتشار المتحورة دلتا من فيروس كورونا الأشد عدوى على ما أعلنت سلطات مقاطعة نيو ساوث ويلز.

وسيطبق الاغلاق الساري المفعول منذ منتصف ليل الجمعة في أربعة أحياء، اعتبارا من السبت عند الساعة السادسة مساءً في كل أرجاء أكبر مدينة أسترالية، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيسة وزراء المقاطعة غلاديس بيريجكليان،

وتشهد المدينة البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة ارتفاعا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا جراء متحورة دلتا التي ظهرت أولا في الهند.

وفي أستراليا التي احتوت حتى الآن بشكل جيد هذه الأزمة الصحية، ثبتت إصابة ثمانين شخصا خلال الأسبوع الحالي على ارتباط بسائق كان ينقل طواقم شركات طيران من مطار سيدني إلى الفنادق التي يمضون فيها فترة الحجر.

وقال وزير الصحة في المقاطعة: «يبدو أن متحورة دلتا هي عدو قوي. رغم كل الإجراءات الوقائية المتخذة يعرف هذا الفيروس كيف يشن هجوما مضادا».

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