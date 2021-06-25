3 قتلى و5 جرحى في هجوم فيتسبورغ بألمانيا والمنفذ صومالي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 09:42 مساء

أعلنت السلطات المحلية في مدينة فيتسبورغ الألمانية، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح بالغة جراء هجوم نفذه اليوم الجمعة، شاب صومالي في الرابعة والعشرين من عمره بسكين، حسبما نقلت «فرانس برس».

وأوضح وزير الداخلية في ولاية بافاريا، يواكيم هيرمان، أن المهاجم هتف «الله أكبر» خلال تنفيذه الاعتداء بحسب شاهد، وأنه خضع أخيرا لعلاج نفسي في مؤسسة متخصصة.

- الشرطة الألمانية تعتقل منفذ هجوم أوقع قتلى وجرحى في اعتداء بمدينة فيرتسبورغ

وفي وقت سابق أكدت الشرطة في فيتسبورغ اعتقال منفذ الهجوم بعد إصابته برصاصة في ساقه، مؤكدة أنه لا خر يهدد السكان.

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