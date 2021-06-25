موجة ثالثة «عنيفة» من كورونا في أفريقيا في ظل نقص اللقاحات المضادة للفيروس

مواطنون ينتظرون تسلم مواد غذائية في سويتو بضاحية جوهانسبرغ، 17 أبريل 2020 (أ ف ب)

قال تقرير لوكالة «فرانس برس» اليوم الجمعة، إن القارة الأفريقية التي لا تزال «بطيئة جدا» في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد «تشهد موجة وبائية ثالثة عنيفة» تفرض ضغوطًا على المستشفيات المنهكة أصلاً والتي تعاني نقصاً في الموارد.

وبحسب تعداد الوكالة الفرنسية، فإن عدد الإصابات المقدرة بالفيروس في أفريقيا التي تجنبت حتى الآن سيناريوهات كارثية شهدتها البرازيل والهند، يبلغ قرابة 5.3 مليون إصابة بالمرض و139 ألف وفاة، ما يجعلها القارة الأقل تضررا في العالم بعد أوقيانيا.

وقالت مديرة منطقة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية، ماتشيديسو مويتي إن «الموجة الثالثة تتسارع وتتمدّد بسرعة أكبر وتضرب بشكل أقوى»، معتبرةً أن «هذه الموجة قد تكون الأسوأ».

ويصادف تفشي الفيروس مجدداً في القارة مع تراخي التدابير المقيّدة إضافة إلى انتشار النسخ المتحوّرة الأشد عدوى وحلول الشتاء في جنوب القارة حيث تتركز 40% من الإصابات. ففي جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في القارة بتسجيلها 35% من الإصابات، يواجه الأطباء تدفقاً غير مسبوق للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا وهي لا تتوافق بالضرورة مع مؤشرات الإصابة بكوفيد.

شباب في المستشفيات

تقول المسؤولة عن جمعية الأطباء في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي إن «ما نراه حالياً مختلف عن الموجة الأولى أو الثانية».

كما تشهد ناميبيا وزامبيا المجاورتان توجه منحنيات الإصابة بالفيروس نحو الارتفاع. وتحدث وزير الصحة في زامبيا مؤخرًا عن الاكتظاظ في مشارح الجثث. وقال نظيره الأوغندي لوكالة «فرانس برس» إن هناك عدداً كبيراً من الشباب في المستشفيات، «وهو أمر مختلف عما كان عليه الوضع خلال الموجة الثانية». على غرار جنوب إفريقيا، تحاول الدولة زيادة خدمات الرعاية الصحية في المنازل للحالات الأقل خطورة، لكن هناك نقصاً أيضاً في احتياطات الأكسيجين.

ويشير التقرير إلى أن الموجة الثالثة تضرب أيضاً الدول التي كانت لا تزال حتى الآن تُعتبر بمنأى نسبياً عن تفشي الوباء على غرار ليبيريا وسيراليون في غرب إفريقيا. وصرّح رئيس ليبيريا جورج ويا أن «الوضع أكثر إثارة للقلق مما كان منذ عام»، متحدثاً عن مستشفيات مكتظة بمرضى يعانون من صعوبات تنفسية.

تدابير صحية صارمة وسباق مع الوقت

واتخذت الدول الأفريقية مجدداً تدابير صحية صارمة. وفرضت أوغندا من جديد إغلاقاً، وينبغي على تجار الأسواق أن يبقوا في محلاتهم وأن يناموا فيها وعدم العودة إلى منازلهم. من جهتها، تفرض كينيا حظر تجوّل فيما أعادت ناميبيا ورواندا وزيمبابوي فرض تدابير في يونيو.

تأتي الموجة الثالثة في وقت تتوقف تقريباً عمليات تسليم اللقاحات للقارة. بحسب منظمة الصحة العالمية، تلقى أقلّ من 1% من السكان اللقاح بشكل كامل. وتُوجّه انتقادات للدول الغربية التي وعدت بتقديم مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدول الفقيرة إلا أن هذا الوعد لم يُترجم على أرض الواقع.

فبحسب منظمة الصحة، تحتاج أفريقيا بشكل عاجل إلى مليون جرعة. وقال عالم الفيروسات الكاميروني جون نكينغاسونغ، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، «إنه سباق مع الوقت، الوباء متقدم علينا. في أفريقيا، لسنا بصدد الانتصار في المعركة ضد الفيروس».

18 دولة في أفريقيا استنفدت اللقاحات

وتسبب ارتفاع عدد الإصابات في الهند، المصدر الرئيسي للقاح استرازينيكا، بتأخير عمليات التسليم من خلال آلية «كوفاكس» التابعة لمنظمة الصحة العالمية. لكن إضافة إلى نقص الإمدادات، شهدت القارة السمراء شكوكاً وإخفاقات. إذ أن دولاً أفريقية تملك لقاحات لم تتمكن من حقنها قبل انتهاء صلاحيتها. فقد أتلفت مالاوي في مايو قرابة 20 ألف جرعة منتهية الصلاحية. وأعادت جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان أكثر من مليوني جرعة. وأتلفت جنوب إفريقيا التي لم تلقح سوى 2,2 مليون شخص من أصل 59 مليوناً، مليوني جرعة جراء خطأ في التصنيع.

ويقول التقرير، إن 18 دولة في أفريقيا تقريبًا استنفذت حتى اليوم كل اللقاحات التي أرسلتها إليها منظمة الصحة العالمية. والشهر الماضي، تظاهر مئات المواطنين في هراري بعد نفاد المخزونات في مركز التلقيح الرئيسي في البلاد. وقال ديبروز موشينا من منظمة العفو الدولية في بيان أن في مواجهة النقص «كثراً هم أولئك الذين لديهم انطباع أنهم ينتظرون الموت».