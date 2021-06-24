روسيا تأمل بانتقال تشاد إلى حكومة مدنية عبر الانتخابات وتدعم تنظيم حوار واسع للقوى السياسية في البلاد

الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. (سبوتنيك)

أعربت روسيا عن أملها في أن تتخذ السلطات الانتقالية في تشاد خطوات متسقة نحول انتقال البلاد إلى حكومة مدنية عبر انتخابات عامة حرة وديمقراطية، مؤكدة دعمها تنظيم حوار وطني واسع بمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا في تصريح للصحفيين أمس الأربعاء، إن «الاتحاد الروسي مهتم بمواصلة تطوير تعاون متبادل المنفعة على قدم المساواة مع جمهورية تشاد لصالح شعوب بلداننا، وكذلك ضمان التنمية المستدامة في القارة الأفريقية».

وأعربت زخاروفا عن أسفها لتحول تشاد إلى «بؤرة جديدة لعدم الاستقرار» في القارة الأفريقية رغم العلاقات الودية بين موسكو وأنجامينا، مشيرة إلى أنهم يتابعون عن كثب تطورات الوضع السياسي الداخلي في هذه الدولة «الذي أصبح أكثر تعقيدًا بعد الوفاة المأساوية في 20 أبريل من هذا العام للرئيس إدريس ديبي إتنو».

وأشارت إلى استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على البلاد في نفس اليوم وإعلانه حل الحكومة والبرلمان وبدء فترة انتقالية لمدة 18 شهرًا بهدف نقل السلطة إلى مجلس وزراء مدني وإجراء انتخابات عامة وفقًا لميثاق الفترة الانتقالية الذي أصدره المجلس العسكري الذي قام أيضًا بتشكيل مؤسسة تشريعية وحكومة موقتة كهيئات إدارية.

وأكدت زخاروفا أن موسكو تأمل «أن تتخذ السلطات الموقتة المشكلة حديثًا خطوات متسقة نحو انتقال المجتمع التشادي إلى شكل حكومي مدني في الوقت المناسب من خلال إجراء انتخابات عامة حرة وديمقراطية» كما تدعم «الجهود الهادفة إلى تنظيم حوار ومنتدى وطني واسع بمشاركة جميع القوى السياسية».

ولفتت الناطقة باسم الخارجية الروسية إلى أن موسكو تقدر «بشكل إيجابي حقيقة أن المجلس العسكري الانتقالي قد حدد الحفاظ على السلام والاستقرار في الجمهورية، واعتماد تدابير فعالة لضمان الأمن القومي وسلامة الأراضي باعتبارها المهام الرئيسية».