حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا في البرازيل

متظاهر يحفر قبراً رمزياً على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو. (أ ف ب)

سجّلت البرازيل الأربعاء حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا بلغت 115.228 إصابة جديدة، بحسب تقرير لوزارة الصحة أكّد دخول البلاد في الموجة الوبائية الثالثة.

وأوضح التقرير أنّ البلاد سجّلت كذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2392 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد ضحايا الجائحة في أكبر بلد في أميركا اللاتينية إلى 507.109 وفيات، وفق «فرانس برس».

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والبرازيل هي صاحبة ثاني أعلى حصيلة وفيات إجمالية بالفيروس في العالم بعد الولايات المتّحدة (أكثر من 600 ألف وفاة).

أما على صعيد الإصابات فقد تخطّى إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البرازيل 18 مليون شخص منذ ظهر الفيروس في هذا البلد للمرة الأولى فيفبراير 2020.