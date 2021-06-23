زلزال عنيف يضرب عاصمة بيرو

مؤشر زلزال, (الإنترنت)

ضرب زلزال عنيف بقوة ست درجات مدينة ليما ومناطق أخرى من الساحل الأوسط للبيرو ليل الثلاثاء، من دون أن يبلغ في الحال عن وقوع إصابات أو أضرار، حسب السلطات.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية العنيفة التي قدر في مرحلة أولى قوتها بـ5,8 درجة، وقعت ليل الثلاثاء، على بعد 33 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالا الساحلية جنوب العاصمة، حسب «وكالة فرانس برس».

وطمأنت السلطات أنه لا خطر بحصول تسونامي من جراء الزلزال.

وأفاد مراسلو الوكالة الفرنسية بأن العديد من سكان العاصمة هرعوا إلى الشوارع فزعا.

وقالت خوليا لاسارو رودريغيس، 60 عاما، إن الزلزال «كان قويا جدا، وقد اهتز المنزل بأسره مما اضطرنا إلى الخروج».

وعلى الواجهة البحرية للعاصمة سقطت بعض الصخور من أعلى أجراف تقع على ارتفاع نحو 80 مترا، وفق ما أفادت قناة «كانال إن» التلفزيونية.