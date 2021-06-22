السلطات المغربية تفكك «خلية إرهابية» تنشط في ضواحي مراكش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 06:37 مساء
قوات أمن مغربية. (الإنترنت)

قالت السلطات المغربية الثلاثاء إنها اعتقلت أربعة أشخاص لهم صلة بتنظيم «داعش»، كانوا ينشطون في منطقة سيدي الزوين القروية بضواحي مراكش.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تمكن من تفكيك هذه الخلية «الموالية لما يسمى بتنظيم داعش، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما»، وفق «رويترز».

-  الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»

ويقول المغرب إنه ينتهج سياسة استبقاية في محاربة الإرهاب. وفككت المملكة عشرات «الخلايا الإرهابية» خاصة بعد التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الدار البيضاء في مايو من العام 2003، وبعد ظهور تنظيم «داعش».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بيتكوين» تنخفض لأدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر
اقتصاد
منافس جديد لـ«كلوب هاوس» من «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
بدء محاكمة امرأة في فرنسا قتلت رجلا اغتصبها وهي طفلة
منوعات
البعثة الأممية تنعى الناشطة آمال بركة: بطلة المصالحة المحلية
ليبيا
اتفاق بين ليبيا ومصر على إنشاء مراكز بيانات والاستثمار المشترك في الكوابل ...
ليبيا
المدعي العسكري بالقيادة العامة يمنع سفر 6 مسؤولين بالحكومة الموقتة السابقة
ليبيا
عقيلة صالح: مجلس النواب لديه القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لإجراء ...
ليبيا
مواطنون ينظمون وقفة تأييد لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت
ليبيا
«الصحة العالمية»: اللقاحات فعالة ضد متحورات«كورونا» بما فيها «دلتا»
دولى
الحداد يحضر مناورات «الأسد الأفريقي 2021» بالمغرب ويلتقي قائد «أفريكوم»
ليبيا
النمسا تتأهل إلى ثمن نهائي يورو «2020» لأول مرة في تاريخها
رياضة عالمية
«بيتكوين» تخسر 10% من قيمتها جراء حملة رسمية صينية على مواقع تعدين العملة ...
اقتصاد
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة إزالة الصدأ المنتشر عن سيارتك