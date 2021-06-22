السلطات المغربية تفكك «خلية إرهابية» تنشط في ضواحي مراكش

قوات أمن مغربية. (الإنترنت)

قالت السلطات المغربية الثلاثاء إنها اعتقلت أربعة أشخاص لهم صلة بتنظيم «داعش»، كانوا ينشطون في منطقة سيدي الزوين القروية بضواحي مراكش.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تمكن من تفكيك هذه الخلية «الموالية لما يسمى بتنظيم داعش، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 عاما»، وفق «رويترز».

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ويقول المغرب إنه ينتهج سياسة استبقاية في محاربة الإرهاب. وفككت المملكة عشرات «الخلايا الإرهابية» خاصة بعد التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الدار البيضاء في مايو من العام 2003، وبعد ظهور تنظيم «داعش».