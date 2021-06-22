الحكومة الإسبانية تعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين المسجونين

أعلام انفصالية وشعار يطالب بالاستقلال في تظاهرة بمناسبة "اليوم الوطني". (أ ف ب)

وافقت الحكومة الإسبانية اليسارية الثلاثاء على العفو عن تسعة انفصاليين كاتالونيين حكموا بالسجن في إجراء يثير الجدل، لكنه يعتبر بادرة «مصالحة» بعد أربعة اعوام من محاولة انفصال الاقليم في 2017.

وقالت الحكومة عبر تويتر إن مجلس الوزراء «وافق على العفو عن المحكومين» بعقوبات بالسجن على خلفية محاولة الانفصال، وفق «فرانس برس».

«إعادة الوفاق»

وعلى الاثر، أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز أن هذا العفو يشكل «مرحلة جديدة من الحوار» تتيح «إنهاء الانقسام والمواجهة لمرة واحدة وأخيرة». واعتبر ان هذا القرار هو «الأفضل لكاتالونيا والأفضل لإسبانيا» بهدف «إعادة الوفاق».

والقادة الانفصاليون هم أعضاء سابقون في الحكومة الاقليمية التي ترأسها كارليس بوتشيمون او قياديو منظمات انفصالية وبينهم أيضا الرئيسة السابقة للبرلمان الاقليمي، وقد دينوا في اكتوبر 2019 بالعصيان وصدرت بحقهم احكام بالسجن تراوح بين تسعة وثلاثة عشر عاما لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017. وحكم على ثلاثة آخرين بدفع غرامات.

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وذكرت الصحافة أن موعد خروج هؤلاء لم يحدد بعد لكنه سيتم سريعا جدا. وأوضح سانشيز أن هذا العفو «جزئي» لانه لا ينزع عنهم عقوبة عدم الاهلية التي صدرت بحقهم، مؤكدا أنه أيضا «مشروط» بعدم ارتكابهم «جنحة خطيرة جديدة».

وكان سانشيز كشف الاثنين من مسرح ليسيو في برشلونة تبني هذا الاجراء الذي تعرض للانتقاد سواء من المعارضة اليمينية او الانفصاليين. وعزاه سانشيز الى ضرورة إرساء «مصالحة» في كاتالونيا حيث لا يزال المجتمع منقسما الى حد بعيد بين انصار الاستقلال ومعارضيه بعد اربعة اعوام من أزمة 2017.

أسوأ الأزمات

شكلت محاولة انفصال هذا الاقليم الغني في شمال شرق اسبانيا في اكتوبر 2017 احدى اسوأ الازمات السياسية التي شهدتها اسبانيا منذ سقوط ديكتاتورية فرانكو في 1975.

ورغم صدور قرار قضائي بحظره، اصرت الحكومة الاقليمية برئاسة كارليس بوتشيمون على أجراء استفتاء حول تقرير المصير تخللته اعمال عنف من جانب الشرطة. وبعد بضعة أسابيع، اعلن برلمان كاتالونيا أحاديا استقلال الاقليم. وردت الحكومة الاسبانية المحافظة يومها بإقالة الحكومة الاقليمية ووضع المنطقة تحت الوصاية.

ويرى الانفصاليون ان هذا العفو لا يمثل «حلا للنزاع السياسي» في كاتالونيا، ويطالبون بعفو يشطب نهائيا الاحكام والملاحقات التي لا تزال قائمة بحق قادتهم الذين فروا الى الخارج من مثل بوتشيمون.

من جهته، يتهم اليمين الذي حشد عشرات آلاف المتظاهرين في 13 يونيو في وسط مدريد، بيدرو سانشيز بـ«خيانة» وحدة اسبانيا عبر تقديم تنازل جديد للانفصاليين المشاركين في حكومته، وخصوصا أنها تفتقر الى اكثرية في البرلمان الإسباني. وأظهر استطلاع اخير لمعهد ايبسوس ان 53 في المئة من الاسبان يعارضون هذا العفو، لكن غالبية كبيرة في كاتالونيا (68 في المئة) تؤيده.