كوبا تكشف عن لقاح مضاد لـ«كورونا» فعال بنسبة 92.28%

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 08:41 صباحا
ممرضة كوبية تحضّر جرعة من لقاح أبدالا، 30 مايو 2021، (ا ف ب)

كشفت مجموعة دوائية حكومية كوبية عنّ اللقاح التجرييبي «أبدالا»، الذي يطوّره أحد مختبراتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في سابقة بأميركا اللاتينية، والذي أظهر فعالية ضد الفيروس بنسبة 92,28%.

وقالت «بيوكوبافارما»، في تغريدة على «تويتر» إنّ أبدالا، اللّقاح الذي يطوّره مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، يظهر فعالية بنسبة 92.28% بعد ثلاث جرعات، حسب وكالة «فرانس برس».

وبلغ هذا اللّقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية، ومن المتوقّع أن يحصل في أواخر يونيو الجاري أو مطلع يوليو المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.

وسارع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى تهنئة بلاده على هذا الإنجاز، قائلا: «علماؤنا في معهد فينلاي ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية تغلّبوا على كلّ الصعاب وأعطونا لقاحين فعّالين للغاية: سوبيرانا 2 وأبدالا».

وكان معهد فينلاي للّقاحات أعلن السبت أنّ لقاح سوبيرانا 2 الذي يطوّره «يؤمّن فعالية بنسبة 62% بعد تناول الجرعة الثانية من ثلاث جرعات يجب أن يتلقّاها المرء لتحصينه بالكامل ضدّ الفيروس».

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