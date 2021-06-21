واشنطن تخصص 14 مليون جرعة لقاح لمناطق منها الضفة الغربية وغزة والعراق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 07:17 مساء
تسليم لقاحات ضمن ألية كوفاكس. (الإنترنت)

 استعرض البيت الأبيض الإثنين خطة لتقديم 55 مليون جرعة لقاح للوقاية من مرض «كوفيد-19 » عالميا من بينها نحو 14 مليون جرعة «لمناطق لها الأولوية» منها الضفة الغربية وغزة والعراق وكولومبيا والأرجنتين وأوكرانيا.

وستخصص نسبة 75% من الجرعات أي نحو 41 مليون جرعة لبرنامج كوفاكس العالمي للقاحات على أن يتم تقديم 14 مليون جرعة تقريبا لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ونحو 16 مليون جرعة لآسيا وحوالي عشرة ملايين جرعة لأفريقيا، بحسب «رويترز».

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وتحقق الخطة تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمشاركة 80 مليون جرعة لقاح أميركية الصنع مع مختلف أرجاء العالم. وكان بايدن قد حدد هذا الشهر أولوياته للجهات التي ستحصل على 25 مليون جرعة كدفعة أولى لتحقيق هذا الهدف.

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