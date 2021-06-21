واشنطن تخصص 14 مليون جرعة لقاح لمناطق منها الضفة الغربية وغزة والعراق

تسليم لقاحات ضمن ألية كوفاكس. (الإنترنت)

استعرض البيت الأبيض الإثنين خطة لتقديم 55 مليون جرعة لقاح للوقاية من مرض «كوفيد-19 » عالميا من بينها نحو 14 مليون جرعة «لمناطق لها الأولوية» منها الضفة الغربية وغزة والعراق وكولومبيا والأرجنتين وأوكرانيا.

وستخصص نسبة 75% من الجرعات أي نحو 41 مليون جرعة لبرنامج كوفاكس العالمي للقاحات على أن يتم تقديم 14 مليون جرعة تقريبا لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ونحو 16 مليون جرعة لآسيا وحوالي عشرة ملايين جرعة لأفريقيا، بحسب «رويترز».

- تطورات كورونا حول العالم: الصين توزع مليار لقاح ضد «كوفيد-19».. والبرازيل تسجل 500 ألف وفاة

وتحقق الخطة تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمشاركة 80 مليون جرعة لقاح أميركية الصنع مع مختلف أرجاء العالم. وكان بايدن قد حدد هذا الشهر أولوياته للجهات التي ستحصل على 25 مليون جرعة كدفعة أولى لتحقيق هذا الهدف.