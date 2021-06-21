واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروس بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 04:59 مساء
امرأة تحمل علم المعارضة البيلاروسية في مينسك. (أ ف ب)

فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروس في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين وتستهدف نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بعد إجباره طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال معارض.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، «تظهر هذه التسميات المنسقة (لشخصيات فرضت عليها عقوبات) التزامًا ثابتًا عبر الأطلسي بدعم تطلعات الشعب البيلاروسي للديمقراطية»، وفق «فرانس برس».

كما أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في نظام الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو وعلى شركة تصدر منتجات نفطية.

وهذه العقوبات التي اعلنت بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا تستهدف سبعة اشخاص وكيانا، إضافة الى إجراءات مرتبطة بانتهاك حقوق الانسان تستهدف أربعة اشخاص وكيانا، وفق ما اعلنت وزارة الخارجية في بيان، موضحة أنها «تعد تدابير إضافية تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد البيلاروسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سبب رائحة العفن لدى مصابي «كوفيد-19»
طب وصحة
كريستيانو رونالدو يستعد لهدم الأسطورة الإيرانية
رياضة عالمية
اهتمام بتوليد الطاقة الشمسية في الجنوب عبر بوابة «ربيانة»
ليبيا
عاشور لـ«بوابة الوسط»: التعاقد مع كليمنتي خطأ كبير ولن يفيد المنتخب الليبي
رياضة محلية
كاركاتير حليم - إعادة فتح الطريق الساحلي بعد عامين من إغلاقه
كاريكاتير
السفارة اللييبة بالقاهرة: توقف تصوير جوازات السفر الجديدة
ليبيا
جلد عسكري في طرابلس
ليبيا
بالصور: الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية استعدادا لفتح الطريق الساحلي
ليبيا
مجلس الوزراء يعلن زيادة عقد إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي 9.3 مليون دينار
ليبيا
البناني يخلف صوان في رئاسة حزب العدالة والبناء
ليبيا
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ«تويوتا تندرا 2022»