واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروس بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي

امرأة تحمل علم المعارضة البيلاروسية في مينسك. (أ ف ب)

فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروس في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين وتستهدف نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بعد إجباره طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال معارض.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، «تظهر هذه التسميات المنسقة (لشخصيات فرضت عليها عقوبات) التزامًا ثابتًا عبر الأطلسي بدعم تطلعات الشعب البيلاروسي للديمقراطية»، وفق «فرانس برس».

كما أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في نظام الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو وعلى شركة تصدر منتجات نفطية.

وهذه العقوبات التي اعلنت بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا تستهدف سبعة اشخاص وكيانا، إضافة الى إجراءات مرتبطة بانتهاك حقوق الانسان تستهدف أربعة اشخاص وكيانا، وفق ما اعلنت وزارة الخارجية في بيان، موضحة أنها «تعد تدابير إضافية تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد البيلاروسي».