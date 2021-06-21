رئيسي يؤكد أنه «طالما دافع عن حقوق الإنسان»

المرشح للانتخابات الرئاسية في إيران إيراهيم رئيسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، الإثنين، أنه «لطالما دافع عن حقوق الإنسان»، في وقت تحمّله الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية مسؤولية عمليات تعذيب وإعدامات بدون محاكمة وانتهاكات أخرى، وذلك في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه رئيسا للبلاد.

وقال رئيسي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه رئيسا للبلاد «كل ما فعلته خلال سنوات خدمتي كان دائمًا موجهًا نحو الدفاع عن حقوق الإنسان»، مشيراً إلى «انتهاكات» للدول الغربية في هذا المجال، وفق وكالة فرانس برس.