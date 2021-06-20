«يمين الوسط» الفرنسي يتقدم في الانتخابات المحلية وسط نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 10:00 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته يدليان بصوتهما في الدورة الأولى من الانتخابات المحلية. (الإنترنت)

تقدم يمين الوسط الفرنسي على التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن الذي لم يحقق النتائج المتوقعة له في الدورة الأولى من انتخابات المناطق والمقاطعات الفرنسية الاحد، وسط نسبة امتناع عن التصويت عالية جدا، وفق أولى التقديرات.

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وعلق نائب رئيسة التجمع الوطني جوردان بارديلا متحدثا لشبكة «تي إف 1» أن «انتفاضة لا تزال ممكنة» قبل الدورة الثانية الأحد المقبل، في وقت لم يتصدر حزبه في أي من المناطق الست من أصل 13 والتي توافرت تقديرات بشأنها بعيد الساعة 18,00 ت غ. أما حزب الرئيس إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، فلم يحقق نتائج لافتة قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية، وفق «فرانس برس».

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