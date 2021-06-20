قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 09:22 مساء
لحظة حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم 2022. (الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الأحد أنّ بلاده تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لمشجعي منتخبات بطولة كأس العالم بكرة القدم التي تستضيفها الدولة الخليجية العام المقبل.

وقال المسؤول القطري في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية انه بسبب «وجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب بدون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس». وأضاف «لذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم»، وفق «فرانس برس».

حضور بطولة كأس العالم
وتابع رئيس الوزراء «هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين». وسجّلت قطر نحو 220 ألف إصابة بالفيروس بينها 583 حالة وفاة. وتعمل الدولة الخليجية حاليا على إعادة الحياة إلى طبيعتها مع التراجع عن بعض الإغلاقات التي فرضتها في وقت سابق لوقف انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء إنّ ما يقارب 72 بالمئة من إجمالي المسجّلين لتلقي اللقاح سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل هذا الأسبوع.

وفي أبريل، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده تجري محادثات مع كل الشركات المصنعة للقاحات ضد كوفيد- 19، لضمان حصول جميع الوافدين لحضور كأس العالم 2022 على اللقاح. واستضافت  قطر عددا من الأحداث الرياضية العالمية الهامة على الرغم من ارتفاع الإصابات بكورونا في الأشهر الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة اللييبة بالقاهرة: توقف تصوير جوازات السفر الجديدة
ليبيا
بالصور: الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية استعدادا لفتح الطريق الساحلي
ليبيا
مجلس الوزراء يعلن زيادة عقد إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي 9.3 مليون دينار
ليبيا
الصين تجاوز عتبة المليار جرعة من عمليات التلقيح المضادة لـ«كورونا»
دولى
البناني يخلف صوان في رئاسة حزب العدالة والبناء
ليبيا
معاناة كل صيف.. الجنوب الليبي يصرخ من لدغة العقرب
ليبيا
السودان يجهض الحلم العربي الليبي قبل بدايته
رياضة محلية
البعثة الأممية: ملتقى الحوار السياسي يجتمع بسويسرا في 28 يونيو
ليبيا
بدء عرض مسرحية «حسوفة» في بنغازي
ثقافة وفن
البعثة الأممية: خبراء ليبيون يتبنون مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة
ليبيا
ماذا حمل رئيس المخابرات المصرية إلى طرابلس وبنغازي.. رؤية أم وساطة؟
ليبيا
مدربون في الدوري الليبي الممتاز لا يعرفون الاستقرار
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة ألمانية ترصد خطورة تأجيل انتخابات ديسمبر.. ومخرج لإجرائها حال عدم التوصل لقاعدة دستورية