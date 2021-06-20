تونس تفرض إغلاقا في أربع ولايات لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 07:44 مساء
طبيب طوارئ تونسي في مدخل قسم خاص بمرضى كوفيد في مستشفى عبد الرحمن مامي في ولاية أريانة قرب العاصمة تونس. (أ ف ب)

أعلنت الحكومة التونسية فرض إغلاق لأسبوع في أربع ولايات يتجاوز فيها معدل العدوى بفيروس كورونا 0,4 بالمئة، فيما تواجه المستشفيات صعوبات في معالجة الإصابات الخطرة في بعض مناطق البلاد.

ويشمل الإغلاق ولايات باجة وسليانة (شمال غرب) وزغوان (شمال) والقيروان (وسط) حتى 27 يونيو، وفق ما أفادت رئاسة الحكومة في بيان الأحد.  وسجل في الولايات الأربع معدل تجاوز 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق «فرانس برس».

تكثيف حملات التقصي
وأوضحت الحكومة التونسية أنه سيتم تكثيف حملات التقصي وإحداث مراكز عزل جهوية للمصابين. رغم ذلك، قررت السلطات مواصلة إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في الولايات الأربع، وفق ما أوضحت الحكومة في بيان منفصل مساء السبت. وأرسلت هذا الأسبوع تعزيزات من المؤسسات الصحية العسكرية إلى القيروان للمساعدة في احتواء تفشي الوباء ودعم المستشفيات المحلية في ظلّ تدفق المصابين.

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تونس التي ألغت غالبية القيود مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، باستثناء حظر التجول من العاشرة ليلا إلى الخامسة فجرا، تسجل حاليا عشرات الوفيات وأكثر من ألفي إصابة يوميا بالفيروس في صفوف سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة. وأحصت السلطات الصحية التونسية 381,175 إصابة مؤكدة و13960 وفاة جراء كورونا منذ مارس 2020.

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