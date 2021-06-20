الولايات المتحدة تعلق على الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أعربت الولايات المتحدة، السبت، عن «أسفها» لـ«عدم تمكن الإيرانيين من المشاركة في عملية انتخابية حرة ونزيهة» في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران.

وفي أول تعليق يصدر عن واشنطن بشأن فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال ناطق باسم الخارجية إن «الايرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف الناطق أن الولايات المتحدة سوف تواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد.