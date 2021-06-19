الإمارات تهنئ رئيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 07:54 مساء
إبراهيم رئيسي. (الإنترنت)

هنأت الإمارات السبت إبراهيم رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر «نبارك لفخامة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورتها الثالثة عشر .. متمنين للجمهورية الإسلامية ولعلاقاتنا الثنائية معها دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار»، وفق «رويترز».

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وأرسل أيضا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد برقية تهنئة حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

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