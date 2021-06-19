المعارضة الإيرانية بالخارج تشيد بـ«المقاطعة الشاملة» للانتخابات

متظاهرة تحمل صورة لزعيمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" مريم رجوي. (أ ف ب)

أشادت مجموعات إيرانية معارضة في المنفى، السبت، بما اعتبرته «مقاطعة» غالبية الناخبين في إيران الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس السلطة القضائية المتشدد إبراهيم رئيسي، واصفة الأمر بأنه «ضربة سياسية واجتماعية» للنظام في البلاد.

وحصل رئيسي على نحو 62 بالمئة من أصوات الناخبين بعد فرز زهاء 90% من بطاقات الاقتراع الذي نظم، الجمعة، وفق السلطات الإيرانية، وفق «فرانس برس».

مقاطعة الانتخابات

وكانت تنظيمات معارضة إيرانية تتخذ مقار خارج البلاد قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات التي أجريت بعد استبعاد أبرز منافسي رئيسي في عملية التدقيق قبل الانتخابات أو إعلان انسحابهم في وقت لاحق.

وقالت زعيمة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» مريم رجوي، في بيان نشر موقع التنظيم نسخة منه بالعربية الجمعة، إن «المقاطعة الشاملة» مثلت «أكبر ضربة سياسية واجتماعية» للنظام الذي يقوده المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وأضافت: «رأى العالم وثبت مرة أخرى أن تصويت إيران (يعكس رغبة في) إسقاط نظام الملالي».

«وحدة وتضامن»

وتابع: «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» أن إبراهيم رئيسي كان عضوا في لجنة مسؤولة عن سجن وإعدام آلاف المعارضين في أشهر قليلة في صيف العام 1988، وهي اتهامات أوردها أيضا عدد من المنظمات الحقوقية البارزة.

وكان أغلب ضحايا تلك اللجنة من أنصار «حركة مجاهدي خلق»، وهي الجناح المسلح للمجلس. وقد دعمت الحركة المسلحة النظام العراقي بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين إبان الحرب مع إيران بين العامين 1980 و1988.

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وقدرت «حركة مجاهدي خلق»، في بيان نشر موقعها نسخة منه بالعربية، السبت، إن نسبة المشاركة في الانتخابات «أقل من 10 بالمئة»، مضيفة أن السلطات ضاعفت النسبة «خمس مرات أكثر من الحقيقة».

وقالت الحركة إن تقديرها مبني على تقارير من 1200 صحفي ومراسل في 400 مدينة إيرانية، وأكثر من 3500 مقطع فيديو من مكاتب الاقتراع، بدون أن توضح طريقة احتساب النسبة أو تقدم معطيات أخرى أكثر دقة.

«وحدة وتضامن»

عبر تويتر، قال رضا بهلوي نجل الشاه الراحل محمد رضا بهلوي وولي عهده قبل الثورة الإسلامية العام 1979، إن الإيرانيين أظهروا «وحدة وتضامنا» عبر «المقاطعة وإعلان الرفض إزاء النظام في إيران». وأضاف: «أظهرتم إرادة وقوة الأمة.. حريتكم وشيكة».

وكانت شخصيات دعت من داخل إيران إلى مقاطعة الاقتراع بعد رفض مجلس صيانة الدستور ترشح وجوه بارزة. من بين هؤلاء الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي أعلن أنه لن يدلي بصوته بعد منعه من الترشح.

لكن المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبر الانتخابات انتصارا «في مواجهة دعاية الإعلام المرتزق للعدو».