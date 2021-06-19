الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى «منع تدفق الأسلحة» إلى بورما

مدرعة تابعة للجيش البورمي في أحد شوارع البلاد، 14 فبراير 2021. (ا ف ب)

دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم الانقلاب في بورما داعية «كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح» إلى البلد الذي صوّت سفيره المنشق لصالح النص، في موقف نادرا ما صدر مثله عن الجمعية، ولو أنه لم يصل إلى حد المطالبة بفرض حظر دولي على البلاد.

ويطالب النص الذي أيدته 119 دولة بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت، بينها الصين الداعمة الأولى لبورما. وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروس التي منعت تبنيه بالتوافق كما كان يريد معدوه وفرضت بذلك تصويتا علنيا عليه، وفق «فرانس برس».

الانقلابات العسكرية

ونادرا ما تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تدين الانقلابات العسكرية أو تدعو إلى الحد من تسليم البلد المستهدف أسلحة. وخلافا لما كان سيحدث لو أقر النص بالتوافق، أجبر الاقتراع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة على كشف مواقفها.

فبين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) التي شاركت في التفاوض حول نص القرار المقدّم بمبادرة من لشتنشتاين ودعم من الدول الغربية، امتنعت أربعة بلدان عن التصويت هي بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لأسيان وكمبوديا ولاوس وتايلاند.

روسيا ومالي

وصوت المندوب البورمي كيواي مو تون الذي أقيل بعد الانقلاب في فبراير، لكنه لا يزال يمارس مهماته متحديا المجلس العسكري، لصالح القرار. وعبر بعد التصويت عن أسفه لأن ثلاثة أشهر مرت قبل أن تتخذ الجمعية العامة هذا القرار، ولأنه لا يعتمد صيغة أوضح بشأن فرض حظر على الأسلحة.

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وبين الدول التي امتنعت عن التصويت روسيا ومالي حيث وقع مؤخرا انقلاب عسكري هو الثاني في أقل من عام، وكذلك إيران ومصر. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ «إنها أوسع إدانة عالمية للوضع في بورما حتى اليوم»، معتبرا أن القرار «يوجه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في نظر العالم».

ويدعو القرار أيضا إلى عودة الديمقراطية في بورما والإفراج عن قادتها المدنيين.

«ولا رصاصة»

قبل التصويت، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «علينا أن نوفر الظروف لعودة الديمقراطية»، معربا عن أمله في توجيه «رسالة شديدة الوضوح» من جانب الجمعية العامة.

ويطالب القرار أيضا بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) فيأبريل تشمل تعيين موفد الى البلاد وتحض القوات المسلحة البورمية على «أن توقف فورا كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين».

تأمين إيصال مساعدات إنسانية

ويدعو النص الذي شاركت في رعايته أكثر من خمسين دولة، أيضا إلى تأمين إيصال مساعدات إنسانية من دون عوائق إلى بورما وزيارة مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغينير التي قدمت في الصباح عرضا للوضع في مجلس الأمن الدولي.

وصرح دبلوماسيون بأنه في الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي عقد بمبادرة من بريطانيا، لم يتم تبني إعلان مشترك بسبب الانقسامات المستمرة بين أعضائه.

فرض حظر على الأسلحة

ورأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان وتدفع منذ فبراير باتجاه فرض حظر على الأسلحة، أن قرار الجمعية العامة «يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أمر واضح هو وقف تزويد بورما بالأسلحة».

وقال مدير شؤون الأمم المتحدة في «هيومن رايتس ووتش» ويس شاربونو إن «الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات المجموعة العسكرية الحاكمة مرارا كشفت عن أن على كل حكومة ان تمتنع عن إرسال أي رصاصة لها».

وأضاف: «على مجلس الأمن الدولي الآن أن يتدخل ويتبنى قراره الخاص بفرض حظر عالمي للأسلحة على بورما». وأكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد إن قرار الجمعية العامة يشكل «فرصة لإظهار أن العالم متضامن مع شعب بورما وليس مع الجيش» الذي ارتكب «أعمال عنف مروعة ضد المدنيين العاديين».

و قُتل أكثر من 860 مدنيا في بورما منذ تولي الجيش السلطة الكاملة في الأول من فبراير الماضي، حسب الأمم المتحدة وجمعية مساعدة السجناء السياسيين.