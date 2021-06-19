إيران تنهي اليوم الطويل للانتخابات الرئاسية.. والنتائج متوقعة السبت

إيرانية تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة، 18 يونيو 2021، (ا ف ب)

أدلى الإيرانيون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للجمهورية، في انتخابات يُتوقّع أن تصب نتيجتها في صالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، وتأتي في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

وبعد قرابة 19 ساعة من التصويت، أقفلت مراكز الاقتراع أبوابها عند الثانية فجر السبت (بالتوقيت المحلي)، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الإعلام الرسمي.

ودُعي أكثر من 59 مليون إيراني ممّن أتمّوا الثامنة عشرة، إلى التصويت اعتبارا من السابعة صباح الجمعة. وفي حين كانت فترة الاقتراع مقررة حتى منتصف الليل، مدّدت المهلة ساعتين إضافيتين، وهو ما كانت السلطات ألمحت سابقا الى احتمال حصوله في حال الحاجة، لا سيما نظرا إلى الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

ويُتوقّع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، بحلول ظهر اليوم السبت، بالتوقيت المحلي.

وخاض السباق أربعة مرشحين من الذين نالوا الأهلية من مجلس صيانة الدستور، وواجه المجلس انتقادات لاستبعاده أسماء بارزة مرشحة، ما أثار هواجس من تأثير ذلك سلبا على المشاركة.

وفي غياب منافس جدّي، يبدو رئيس السلطة القضائية رئيسي، 60 عاما، الأوفر حظا للفوز بولاية من أربعة أعوام خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له الترشح هذه المرة بعدما شغل منصب رئيس الجمهورية لولايتين متتاليتين اعتبارا من 2013.

إلا أنّ بعض الدورات الانتخابية الرئاسية في إيران، لا سيّما منذ عام 1997، شهدت تسجيل نتائج مخالفة للتوقعات، خصوصا في 2005 مع محمود أحمدي نجاد، وفي 2013 مع روحاني.

وفي حال عدم نيل أيّ من المرشحين الغالبية المطلقة، تجرى دورة ثانية في 25 يونيو بين المرشّحَين اللذين حصدا أعلى عدد من الأصوات.