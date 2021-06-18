غوتيريس أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية حتى 2026

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على منح ولاية ثانية للأمين العام الحالي للمنظمة البرتغالي أنطونيو غوتيريس، حتى العام 2026، حيث دعا الأخير إلى «عالم يستخلص العبر» من جائحة فيروس كورونا المستجد الفتاكة.

وقال غوتيريس أمام الدول الأعضاء الـ193، «تحدينا الأكبر وهو في الوقت نفسه فرصتنا الكبرى، هو استخدام هذه الأزمة لقلب مسار الوضع، الانتقال إلى عالم يستخلص العبر، يعزز الانتعاش العادل والأخضر والمستدام، ويُظهر المسار من خلال تعاون دولي متزايد وفعال للاستجابة إلى المشاكل العالمية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «تجاوز هذه المرحلة سيتطلب جهدا حقيقيا لتعزيز ما يعمل وشجاعة لاستخلاص العبر مما لا يعمل. هذا الأمر يتطلب أن نتبنى (تدابير) للوقاية والاستعداد - بالمعنى الواسع للمصطلح - وهذه أولية قصوى للنظام الدولي».

وأدى الأمين العام للأمم المتحدة منذ العام 2017، اليمين واعدا بأن يتصرف باستقلال كامل عن الدول الأعضاء والمنظمات، أثناء حفل حضره الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وهو أول رئيس دولة يدخل مقر الأمم المتحدة منذ أكثر من عام بسبب تفشي الوباء.

وفي مؤتمر صحفي أعقب الحفل، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى «الدروس الكثيرة التي تعلمناها، وأهمها أننا وحدنا لا يمكننا أن نفعل شيئا. العبرة الأهم هي أن علينا إعادة بناء التضامن والثقة» بين الدول، متعهدا العمل في هذا الاتجاه خلال ولايته الثانية.

وكانت الجمعية العامة صادقت، في وقت سابق، بالإجماع ودون تصويت، على قرار يمدد ولاية غوتيريش لخمس سنوات.

وسبق أن أعطى مجلس الأمن الدولي الذي يعد قراره أساسيا في آلية التعيين، موافقته في الثامن من يونيو على تولي غوتيريش، البالغ 72 عاما، الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية.