خامنئي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

المرشد الأعلى للجمهورية الإٍسلامية آية الله علي خامنئي. (أ ف ب)

أدلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، صباح الجمعة، بصوته مع فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في إيران، وفق ما أفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس».

وشارك خامنئي في التصويت في قلم اقتراع خاص في حسينية الإمام الخميني وسط طهران قرابة الساعة السابعة وثلاث دقائق بالتوقيت المحلي (02:33 ت غ)، ليُطلق بذلك الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في الجمهورية الإسلامية.

ومن المقرر أن تظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى منتصف الليل (19:30 ت غ)، لكن السلطات أشارت الى احتمال تمديد المهلة لساعتين إضافيتين.