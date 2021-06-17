واشنطن ترحب بـ«الالتزام الواضح» من تركيا بتأمين مطار كابل

بايدن وإردوغان يجريان محادثات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، 14 يونيو 2014. (رويترز)

رحبت الولايات المتحدة بما قالت إنه تعهد تركي، خلال محادثات جرت بين رئيسها رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن، لتأمين مطار كابل فور مغادرة القوات الأميركية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحفيين، عقب القمة التي جرت بين بايدن والرئيس التركي، إنه «تم التوصل إلى التزام واضح من القادة بأن تركيا ستلعب دورًا رائدًا في تأمين مطار حامد كرزاي الدولي».

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، أن بلاده ستكون «البلد الوحيد الموثوق به» الذي يحتفظ بقوات في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي والأطلسي، مشيرًا إلى أنه سيناقش الأمر مع الرئيس جو بايدن على هامش قمة حلف الاطلسي الإثنين.

وقال في مطار إسطنبول قبل مغادرته إلى بروكسل، حيث تُعقد القمة: «أميركا تستعد لمغادرة أفغانستان قريبًا وعندما ترحل، فإن البلد الوحيد الموثوق به، الذي سيبقى لمواصلة العملية هناك بالطبع سيكون تركيا»، وفق «فرانس برس».