واشنطن ترحب بـ«الالتزام الواضح» من تركيا بتأمين مطار كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 08:04 مساء
بايدن وإردوغان يجريان محادثات على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، 14 يونيو 2014. (رويترز)

رحبت الولايات المتحدة بما قالت إنه تعهد تركي، خلال محادثات جرت بين رئيسها رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن، لتأمين مطار كابل فور مغادرة القوات الأميركية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحفيين، عقب القمة التي جرت بين بايدن والرئيس التركي، إنه «تم التوصل إلى التزام واضح من القادة بأن تركيا ستلعب دورًا رائدًا في تأمين مطار حامد كرزاي الدولي».

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، أن بلاده ستكون «البلد الوحيد الموثوق به» الذي يحتفظ بقوات في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي والأطلسي، مشيرًا إلى أنه سيناقش الأمر مع الرئيس جو بايدن على هامش قمة حلف الاطلسي الإثنين.

وقال في مطار إسطنبول قبل مغادرته إلى بروكسل، حيث تُعقد القمة: «أميركا تستعد لمغادرة أفغانستان قريبًا وعندما ترحل، فإن البلد الوحيد الموثوق به، الذي سيبقى لمواصلة العملية هناك بالطبع سيكون تركيا»، وفق «فرانس برس».

المرحلة الأخيرة 
وتنفذ الولايات المتحدة المرحلة الأخيرة من انسحابها من أفغانستان، وكذلك قوات الحلف الأطلسي، بحلول 11 سبتمبر، في الذكرى العشرين للهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة العام 2001. وأعلن إردوغان أن مسؤولين أتراكًا أبلغوا نظراءهم الأميركيين، السبت، أن أنقرة مستعدة لإبقاء قوات في أفغانستان، دون كشف أي تفاصيل إضافية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: بكاء وشكر وتحدٍ.. «راموس» يودع ريال مدريد بعد 16 عاما
رياضة عالمية
بالصور والفيديو.. المنتخب الإيطالي أول المتأهلين إلى ثمن نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
إعادة تشغيل منصة شحن في ميناء رأس لانوف بعد توقفها عامين
ليبيا
المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس يغادر ريال مدريد
رياضة عالمية
نتائج أولية مخيبة للآمال للقاح «كيورفاك» الألماني المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
«بوكو حرام» تختار خليفة لزعيمها أبوبكر الشكوي بعد «انتحاره» في معركة مع «داعش»
دولى
روبوتات لتوزيع مياه زمزم على زوار مكة لضمان التباعد المادي قبيل بدء الحج السنوي
دولى
بالفيديو: بعد واقعة رونالدو.. «بوغبا» يزيح زجاجة خمر من أمامه خلال مؤتمر فرنسا ...
رياضة عالمية
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بوتين عقب قمة جنيف
دولى
ضبط شخص بحوزته قنطار من مخدر الحشيش في العلالقة
ليبيا
بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتسبب في خسارة «كوكاكولا» 4 مليارات دولار
رياضة عالمية
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات مدفوعا بـ«انخفاض» المخزونات الأميركية
اقتصاد
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دواء لالتهاب المفاصل يبرهن عن «نتائج واعدة» في معالجة «كورونا»