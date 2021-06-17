رفع حالة الطوارئ في اليابان قبل شهر من الأولمبياد

شرطي ياباني أمام شعار أولمبياد طوكيو 2020. (أ ف ب)

أعلنت الحكومة اليابانية رفع حالة الطوارئ الصحية، الأحد المقبل، في معظم مناطق البلاد بما في ذلك طوكيو التي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية بعد شهر تقريبا، مع الإبقاء على بعض القيود.

وتخضع طوكيو وعديد المناطق اليابانية الأخرى منذ نهاية أبريل لحالة طوارئ تفرض خصوصا إغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر من المساء ومنع بيع الكحول.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، الذي ينسق أيضا مع إدارة الأزمة الصحية التي تراجعت حدتها في اليابان في الأسابيع الأخيرة، إن الحكومة ستستشير خبراء الصحة، الخميس، لوضع عشر مناطق «في شبه حالة طوارئ»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي إطار هذه الإجراءات، سيتم السماح للحانات والمطاعم مرة أخرى بتقديم مشروبات كحولية ولكن حتى الساعة 19.00 فقط، وسيتعين عليها الاستمرار في إغلاق أبوابها عند الساعة 20.00 كما هو الحال حاليا، على ما قال الوزير، الذي أضاف أن حالة الطوارئ الحالية سيتم تمديدها أيضا في مقاطعة أوكيناوا بجنوب غرب اليابان.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، مؤتمرا صحفيا في وقت مبكر من المساء (بتوقيت اليابان) لإعلان هذه القرارات رسميا.

تخفيف قيود «كورونا» في اليابان

وسيسمح تخفيف القيود بتنظيم بعض التجمعات مثل المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية بحضور متفرجين شرط ألا يشغلوا أكثر من خمسين بالمئة من قدرة أي مكان على الاستقبال وعلى ألا يتجاوز العدد عشرة آلاف شخص.

- حسم موقف حضور الجماهير في أولمبياد طوكيو

وذكرت وسائل إعلام يابانية، الأربعاء، أن منظمي أولمبياد طوكيو، 23 يوليو، يجب أن يستخدموا هذه المعايير لاستضافة متفرجين مقيمين في اليابان. وأعلن، في مارس الماضي، منع حضور متفرجين آتين من الخارج في سابقة للأولمبياد، وينتظر اتخاذ قرار للذين يعيشون في اليابان في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حسب عدد من وسائل الإعلام المحلية.

لكن خبراء الصحة الذين ينصحون الحكومة خلصوا إلى أن إقامة الألعاب الأولمبية دون متفرجين سيكون أكثر أمانا. لذلك سيدعون إلى قواعد إضافية إذا تم قبول متفرجين محليين حسب قناة «إن إتش كي».

ويحاول المنظمون منذ أشهر طمأنة الرأي العام الياباني بشأن الألعاب الأولمبية عبر فرض إجراءات صارمة في بعض الأحيان، على جميع المشاركين. وبذلك، يمكن أن يواجه الرياضيون خطر استبعادهم إذا انتهكوا إجراءات مكافحة «كوفيد»، مثل اختبارات الفحص اليومية ووضع كمامات، على حد قول المنظمين الذين كشفوا قواعد محدثة الثلاثاء.

ويأمل المنظمون أن يكون أكثر من ثمانين بالمئة من الرياضيين قد تلقوا لقاحا بحلول بدء الأولمبياد، لكنهم سيحرمون مع ذلك من التفاعل مع الجمهور في اليابان.