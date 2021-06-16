روبوتات لتوزيع مياه زمزم على زوار مكة لضمان التباعد المادي قبيل بدء الحج السنوي

روبوت لتوزيع مياه زمزم في مكة، 15 يونيو 2021. (أ ف ب)

باشرت مدينة مكة المكرمة هذا الأسبوع استخدام روبوتات لتوزيع قوارير مياه زمزم المباركة لضمان التقيد بقواعد التباعد المادي، وذلك مع قرب موعد بدء الحج السنوي.

وتوزَّع سنويًّا مئات الآلاف من قوارير مياه زمزم التي عادة ما ما يتهافت الحجاج على صنابير بئرها الواقعة في الحرم المكي. لكن للعام الثاني على التوالي سيقتصر الحج على المقيمين في السعودية، وفق «فرانس برس».

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وبعدما رفعت السلطات السعودية الحد الأقصى للحجاج من عشرة آلاف في العام 2020 إلى 60 ألفًا هذا العام، ستحصر هذه الفريضة بالملقّحين، وفق ما أعلنت السبت الحكومة السعودية.

الروبوتات باللونين الأسود والأبيض

والأحد وزّعت السلطات عددًا من الروبوتات باللونين الأسود والأبيض أشبه برفوف متحركة محمّلة قوارير مياه زمزم قادرة على الاقتراب من الزوار الذين بدا عليهم الارتباك والتسلية. وصرح وكيل إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، بدر اللقماني، بأن «هدف هذا الروبوت تقديم خدمة ذاتية دون أي تلامس بشري».

وتابع: «العدد الموجود الآن تقريبًا 20 روبوتًا» لخدمة الزوار والحجاج، موضحًا أن العدد يمكن أن يرتفع إذا ما دعت الحاجة. وكانت السعودية استقبلت في العام 2019 ما لا يقل عن 2.5 مليون حاج من مختلف دول العالم في تجمّع ديني هو الأكبر في العالم.