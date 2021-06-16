روبوتات لتوزيع مياه زمزم على زوار مكة لضمان التباعد المادي قبيل بدء الحج السنوي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 09:32 مساء
روبوت لتوزيع مياه زمزم في مكة، 15 يونيو 2021. (أ ف ب)

باشرت مدينة مكة المكرمة هذا الأسبوع استخدام روبوتات لتوزيع قوارير مياه زمزم المباركة لضمان التقيد بقواعد التباعد المادي، وذلك مع قرب موعد بدء الحج السنوي.

وتوزَّع سنويًّا مئات الآلاف من قوارير مياه زمزم التي عادة ما ما يتهافت الحجاج على صنابير بئرها الواقعة في الحرم المكي. لكن للعام الثاني على التوالي سيقتصر الحج على المقيمين في السعودية، وفق «فرانس برس».

-  السعودية تعلن أن موسم الحج لهذا العام يقتصر على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط

وبعدما رفعت السلطات السعودية الحد الأقصى للحجاج من عشرة آلاف في العام 2020 إلى 60 ألفًا هذا العام، ستحصر هذه الفريضة بالملقّحين، وفق ما أعلنت السبت الحكومة السعودية.

الروبوتات باللونين الأسود والأبيض
والأحد وزّعت السلطات عددًا من الروبوتات باللونين الأسود والأبيض أشبه برفوف متحركة محمّلة قوارير مياه زمزم قادرة على الاقتراب من الزوار الذين بدا عليهم الارتباك والتسلية. وصرح وكيل إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، بدر اللقماني، بأن «هدف هذا الروبوت تقديم خدمة ذاتية دون أي تلامس بشري».

وتابع: «العدد الموجود الآن تقريبًا 20 روبوتًا» لخدمة الزوار والحجاج، موضحًا أن العدد يمكن أن يرتفع إذا ما دعت الحاجة. وكانت السعودية استقبلت في العام 2019 ما لا يقل عن 2.5 مليون حاج من مختلف دول العالم في تجمّع ديني هو الأكبر في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روبوتات لتوزيع مياه زمزم على زوار مكة لضمان التباعد المادي قبيل بدء الحج السنوي
دولى
بالفيديو: بعد واقعة رونالدو.. «بوغبا» يزيح زجاجة خمر من أمامه خلال مؤتمر فرنسا ...
رياضة عالمية
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي بوتين عقب قمة جنيف
دولى
بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتسبب في خسارة «كوكاكولا» 4 مليارات دولار
رياضة عالمية
النفط يسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات مدفوعا بـ«انخفاض» المخزونات الأميركية
اقتصاد
كشف السر وراء غياب ميسي عن تقديم قميص «برشلونة» الجديد
رياضة عالمية
30 دقيقة مهلة من اتحاد كرة القدم الليبي لعدم إلغاء المباراة
رياضة محلية
أول تعليق من بايدن خلال قمته مع بوتين
دولى
(فيديو) الشرطة تحقق مع رجل «الباراشوت» في «يورو 2020»
رياضة عالمية
رفع القيود على الوافدين من 8 دول إلى أوروبا بينها أميركا ولبنان
دولى
عشرات الإصابات بـ«كورونا» تحاصر منتخبات كوبا أميركا وتهدد البطولة
رياضة عالمية
رفع آخر قيود احتواء كورونا في نيويورك بعد تخطي نسبة البالغين الملقحين 70%
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توقعية جديدة لـ«بيك أب تويوتا»