واشنطن تتهم موسكو بحماية قراصنة إلكترونيين متواجدين على أراضيها

اتهم مسؤول أميركي رفيع، اليوم الأربعاء، روسيا بحماية القراصنة الإلكترونيين المتواجدين على أراضيها في مقابل توفير مساعدة «في مجالات تهم الحكومة»، وذلك بالتزامن مع قمة الرئيسين جو بايدن ونظيره فلاديمير بوتين في جنيف.

ونقلت «فرانس برس» عن المكلّف قضايا الأمن القومي في وزارة العدل الأميركية، جون ديمرز قوله إن «هناك الكثير من الهجمات ببرامج الفدية تنفذ من الأراضي الروسية». وأضاف أن الحكومة الروسية «لا تكتفي بالتسامح معهم، (بل) تقف في طريق جهود السلطات الأميركية لمكافحتهم».

وكانت هذه المسألة على قائمة المباحثات بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين خلال القمة في جنيف.