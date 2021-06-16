بوتين يعلن اتفاقه مع بايدن على عودة السفيرين إلى موسكو وواشنطن

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يتصافحان في مستهل قمتهما في جنيف في 16 يونيو 2021. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقه مع نظيره الأميركي جو بايدن على عودة سفيري البلدين إلى موسكو وواشنطن، كما توصلا إلى اتفاق بشأن «الأمين السيبراني».

وأكد بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، اليوم الأربعاء، عقب قمة جمعته مع نظيره الأميركي، أن الأجواء بينهما «لم تكن عدائية» وأنهما أظهرا «رغبة في فهم الجانب الآخر»، واصفًا المحادثات بأنها كانت «بناءة».

وقال بوتين إن سفيري روسيا والولايات المتحدة لدى واشنطن وموسكو «سيعودان إلى أماكن عملهما»، وأضاف أن توقيت عودتهما «مسألة إجرائية بحتة»، لافتًا إلى أنه لم يتحدث مع بايدن بالتفاصيل عن أوكرانيا.