دراسة: «كورونا» كان موجودا في أميركا قبل رصده رسميا بأسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 11:15 صباحا
نقل مريض يعتقد أنه مصاب بكوفيد-19 إلى سيارة إسعاف في كاليفورنيا، 29 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

أظهرت دراسة جديدة أن فيروس «كورونا المستجد» كان موجودا في الولايات المتحدة على الأقل منذ ديسمبر 2019، أي قبل أسابيع من الإعلان عن رصد أول إصابة على الأراضي الأميركية في يناير 2020.

وأجرت المعاهد الأميركية الوطنية للصحة تحاليل لـ2400 عينة دم أُخذت من متطوعين في البلاد بين الثاني من يناير و18 مارس 2020. وتم رصد أجسام مضادة لفيروس «سارس-كوف-2» لدى تسعة مرضى عبر اختبارين مصليين مختلفين للحد من احتمالات الحصول على نتائج خاطئة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ولا تظهر الأجسام المضادة التي تعمل على «تحييد» قدرة الفيروس على إصابة الخلايا والتي تترصدها هذه الاختبارات إلا بعد أسبوعين على الإصابة.

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والعينات الإيجابية الأولى أخذت من متطوعين في ولايتي إيلينوي وماساتشوستس في السابع من يناير والثامن منه على التوالي، ما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس في أواخر ديسمبر. واللافت أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا في مدينتي نيويورك أو سياتل اللتين يعتقد أن الفيروس دخل إلى البلاد من بوابتيهما.

وشدد بروفسور علم الأوبئة في جامعة «جونز هوبكنز» كيري ألتهوف، على أن «اختبارات رصد الأجسام المضادة تتيح لنا فهما أفضل لكيفية تفشي ساراس-كوف-2 في الولايات المتحدة خلال بدايات الجائحة في البلاد، حين كانت الفحوص محدودة».

وتؤكد الدراسة التي نشرتها جريدة «كلينيكال إنفيكشوس ديزيزز» نتائج مماثلة خلصت إليها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نوفمبر الماضي.

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